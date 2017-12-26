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Пять игроков чемпиона Украины бойкотировали кубковый матч с «Днепром»

Пять игроков чемпиона Украины бойкотировали кубковый матч с «Днепром» (4 новости)

«Инцидент произошел накануне матча 1/4 финала Кубка Украины»

Генри Дугат, Макс Конате, Павел Крутоус, Брэндан Филдс и Кервин Бристол могут покинуть киевский клуб

ФОТО К НОВОСТИ: «Пять игроков чемпиона Украины бойкотировали кубковый матч с «Днепром»»
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Обозреватель Обозреватель  ·  26.12.17, 21:28 В составе "Карпат" футболист сыграл 81 матч в Премьер-лиге и 8 в Кубке Украины
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  26.12.17, 22:28 «Будивельник» может разорвать контракт с Генри Дугатом и другими лидерами команды
Обозреватель Обозреватель  ·  26.12.17, 22:55 Инцидент произошел накануне матча 1/4 финала Кубка Украины
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