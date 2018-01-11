  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Пять женщин обвинили голливудского актера Джеймса Франко в сексуальных домогательствах
Мир
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 21:54
· Сексуальные домогательства
Пять женщин обвинили голливудского актера Джеймса Франко в сексуальных домогательствах

Пять женщин обвинили голливудского актера Джеймса Франко в сексуальных домогательствах (4 новости и 1 видео)

«Четверо из них были студентками киношколы актера, пятая назвала артиста своим наставником»

Режиссера и актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах сразу пять женщин. Четверо из них являлись студентками его киношколы, в то время, как пятая назвала кинематографиста своим наставником, пишет Los Angeles Times.

По словам женщин, Франко вел себя с ними неподобающим образом на занятиях, а также во время съемок откровенных сцен.

Адвокат актера уже успел прокомментировать обвинения заявив, что его клиент опровергает все высказанные в его адрес обвинения.

"Сексуальные домогательства — это прекрасно". Российские актрисы…

Добавим, что в настоящее время Джеймс Франко является лауреатом премии "Золотой глобус" и одним из основных претендентов на "Оскар", церемония награждения которого состоится 23 января.

Обновлено в 21:54

ФОТО К НОВОСТИ: «Пять женщин обвинили голливудского актера Джеймса Франко в сексуальных домогательствах»
Фото Быстрая реакция. Джеймс Франко ответил на обвинения в домогательствах
Фото Пять женщин обвинили голливудского актера Джеймса Франко в сексуальных домогательствах
Фото Пять женщин обвинили актера Джеймса Франко в сексуальных домогательствах
Фото Джеймс Франко рассказал, что думает об обвинениях в домогательствах в свой адрес
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  11.01.18, 13:45 Голливудский актер и обладатель Золотого глобуса Джемс Франко дал ответ на обвинения в сексуальных домогательствах.
ТСН ТСН  ·  11.01.18, 17:19 Четверо из них были студентками киношколы актера, пятая назвала артиста своим наставником.
РБК Украина РБК Украина  ·  11.01.18, 21:54  После обвинения Франко актрисой Вайолет Палей в том, что он принуждал несовершеннолетних к сексуальным связям, появились и другие возможные жертвы его насилия. Пять бывший студенток киношколы, у которых…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Ассанж стал гражданином Эквадора

Ассанж стал гражданином Эквадора
Пять женщин обвинили голливудского актера Джеймса Франко в сексуальных домогательствах

Пять женщин обвинили голливудского актера Джеймса Франко в сексуальных домогательствах
В Варшаве задержали группу украинцев, избивших двух поляков

В Варшаве задержали группу украинцев, избивших двух поляков
Новая фобия? В России ждут &quot;атаку дронов&quot; от украинских спецслужб

Новая фобия? В России ждут "атаку дронов" от украинских спецслужб
Польскую комиссию по расследованию Смоленской катастрофы возглавил Мацеревич

Польскую комиссию по расследованию Смоленской катастрофы возглавил Мацеревич
Президент Венгрии назначил парламентские выборы на 8 апреля

Президент Венгрии назначил парламентские выборы на 8 апреля
Туск: Польские власти заинтересованы в членстве в ЕС только из-за денег

Туск: Польские власти заинтересованы в членстве в ЕС только из-за…
НАТО усилит ВМС в Британии из-за активности российских субмарин, - СМИ

НАТО усилит ВМС в Британии из-за активности российских субмарин, -…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британский «охотник за привидениями» заснял силуэт призрака в тюрьме (ФОТО)

Британский «охотник за привидениями» заснял силуэт призрака в тюрьме (ФОТО)
Снега не предвидится: синоптик рассказал о неожиданном потеплении в Украине

Снега не предвидится: синоптик рассказал о неожиданном потеплении в Украине
У харьковских пенитенциариев - новое назначение и ротация

У харьковских пенитенциариев - новое назначение и ротация
Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости

Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости
Украинец Малиновский может провести бой за титул WBO

Украинец Малиновский может провести бой за титул WBO
Ирина Геращенко: Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем

Ирина Геращенко: Крым за корабли не продаем, не сдаем и…
Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Одесской области

Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Одесской области
В Киеве установят памятник погибшим в АТО военным

В Киеве установят памятник погибшим в АТО военным
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.