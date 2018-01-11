Пять женщин обвинили голливудского актера Джеймса Франко в сексуальных домогательствах (4 новости и 1 видео) «Четверо из них были студентками киношколы актера, пятая назвала артиста своим наставником»

Режиссера и актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах сразу пять женщин. Четверо из них являлись студентками его киношколы, в то время, как пятая назвала кинематографиста своим наставником, пишет Los Angeles Times.

По словам женщин, Франко вел себя с ними неподобающим образом на занятиях, а также во время съемок откровенных сцен.

Адвокат актера уже успел прокомментировать обвинения заявив, что его клиент опровергает все высказанные в его адрес обвинения.

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Добавим, что в настоящее время Джеймс Франко является лауреатом премии "Золотой глобус" и одним из основных претендентов на "Оскар", церемония награждения которого состоится 23 января.

Обновлено в 21:54