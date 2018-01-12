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Пятов: Впереди у Шахтера самый интересный и сложный период

Пятов: Впереди у Шахтера самый интересный и сложный период (2 новости)

«Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о выходе команды из отпуска»

Вратарь «Шахтера» - об отпуске и предстоящей работе

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Terrikon Terrikon  ·  12.01.18, 16:23 Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о выходе команды из отпуска
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