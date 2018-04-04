Рада поддержала инициативу разрешить студентам-переселенцам жить в общежитии после окончания учебы

Верховная Рада намерена гарантировать студентам-переселенцам обеспечение временным местом проживания

Обновлено в 14:44 Верховная Рада делает шаги к тому, чтобы гарантировать молодежи из числа внутренне перемещенных лиц обеспечение временным местом проживания и усовершенствовать процедуру регистрации их места жительства. Об этом сообщает агентство Интерфакс. В первом чтении рассмотрен законопроект "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", касающихся защиты жилищных прав студентов" (№6142), за который в среду проголосовали 229 народных депутатов. Законопроект предлагает предусмотреть возможность для студентов, которые получили определенный образовательно-квалификационный уровень и имели регистрацию места проживания в общежитиях, в момент снятия с регистрации одновременно зарегистрироваться в этом же органе регистрации по адресу, по которому они проживали (общежития), и получить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, в случае, если они не желают вернуться на предыдущее место проживания. Кроме того, для таких студентов законопроект предлагает предусмотреть, что общежития, в которых они были зарегистрированы во время учебы, являются местом их временного проживания в течение 6 месяцев с момента окончания соответствующего учебного заведения. Также,