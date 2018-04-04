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· Верховная Рада · Проживание · Студент · Законопроект
Рада поддержала инициативу разрешить студентам-переселенцам жить в общежитии после окончания учебы

Рада поддержала инициативу разрешить студентам-переселенцам жить в общежитии после окончания учебы (4 новости)

«Народные депутаты приняли за основу законопроект № 6142 , который позволяет студентам-переселенцам после завершения обучения проживать в общежитии еще 6…»

Верховная Рада намерена гарантировать студентам-переселенцам обеспечение временным местом проживания

Обновлено в 14:44 Верховная Рада делает шаги к тому, чтобы гарантировать молодежи из числа внутренне перемещенных лиц обеспечение временным местом проживания и усовершенствовать процедуру регистрации их места жительства. Об этом сообщает агентство Интерфакс. В первом чтении рассмотрен законопроект "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", касающихся защиты жилищных прав студентов" (№6142), за который в среду проголосовали 229 народных депутатов. Законопроект предлагает предусмотреть возможность для студентов, которые получили определенный образовательно-квалификационный уровень и имели регистрацию места проживания в общежитиях, в момент снятия с регистрации одновременно зарегистрироваться в этом же органе регистрации по адресу, по которому они проживали (общежития), и получить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, в случае, если они не желают вернуться на предыдущее место проживания. Кроме того, для таких студентов законопроект предлагает предусмотреть, что общежития, в которых они были зарегистрированы во время учебы, являются местом их временного проживания в течение 6 месяцев с момента окончания соответствующего учебного заведения. Также,

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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  04.04.18, 13:11 Народные депутаты приняли за основу законопроект № 6142 , который позволяет студентам-переселенцам после завершения обучения проживать в общежитии еще 6 месяцев
Голос.UA Голос.UA  ·  04.04.18, 14:44 Верховная Рада делает шаги к тому, чтобы гарантировать молодежи из числа внутренне перемещенных лиц обеспечение временным местом проживания и усовершенствовать процедуру регистрации их места жительства.…
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