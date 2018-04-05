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Рада приняла закон о дипломатической службе

Рада приняла закон о дипломатической службе (6 новостей)

«Верховная Рада приняла новую редакцию закона о дипломатической службе»

За соответствующее решение проголосовали 276 избранников.

Сообщается, что данный документ определяет правовые основы и порядок организации дипломатической службы как составной части госслужбы, а также особенности ее прохождения и правовой статус служащих.

Законопроект также закрепляет особенности деятельности органов дипломатической службы, поступления на дипломатическую службу, определение порядка ее прохождения и прекращения. Кроме того, информирует вопросы оплаты труда должностных лиц дипломатической службы, особенности выплаты заработной платы работникам дипломатической службы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, компенсационные выплаты, социального и медицинского обеспечения работников дипломатической службы.

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Документ также устанавливает, что должностным лицам дипломатической службы создаются условия для повышения уровня профессиональной компетентности путем профессионального обучения, в том числе совершенствование знания иностранных языков, в соответствующих учебных заведениях в Украине и за рубежом.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.04.18, 13:54 Закон позволит отойти от советских стандартов дипломатической службы. В документе прописаны обязанности и социальные гарантии дипломатов.
Униан Униан  ·  05.04.18, 14:35 Законом определяются правовые основы и порядок организации дипломатической службы.
Капитал Капитал  ·  05.04.18, 14:41 Верховная рада Украины на пленарном заседании 5 апреля во втором чтении приняла закон о дипломатической службе (№ 7322). За соответствующее решение проголосовали 276 нардепов,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.04.18, 14:46 Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект нового закона о дипломатической службе (№7322).
Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 14:57 Верховная Рада приняла новую редакцию закона о дипломатической службе.
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