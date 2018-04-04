Расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины, - Супрун о решении комитета ВР по постановлению о ее отставке (6 новостей) «Решение комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения о поддержке зарегистрированного в январе 2017 года проекта постановления об увольнении и.о. министра…»

Решение профильного комитета парламента об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун является лучшей рекламой для ее команды. Такое мнение выразила сама и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью журналистам в Кабмине, передал корреспондент АСН.

"Наша команда считает, что это лучшая реклама – значит, наша реформа движется в правильном направлении", - отметила чиновник. По ее словам, сотни людей написали ей сообщения со словами поддержки. Среди них – и народные депутаты, а премьер-министр Владимир Гройсман ей даже позвонил.

При этом она добавила, что инициатива по ее отставке "не будет развиваться очень быстро". "Я остаюсь в должности", - подчеркнула У. Супрун.

Гройсман на заседании правительства запугивал чиновников отставками

Обновлено в 12:15 "Это лучшая реклама того, что наша реформа идет в правильном направлении", - сказала она.

Обновлено в 12:31 "Это лучшая реклама, наша реформа идет в правильном направлении", –сказала Супрун перед началом заседания правительства.