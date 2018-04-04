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Политика
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 12:31
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Расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины, - Супрун о решении комитета ВР по постановлению о ее отставке

Расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины, - Супрун о решении комитета ВР по постановлению о ее отставке (6 новостей)

«Решение комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения о поддержке зарегистрированного в январе 2017 года проекта постановления об увольнении и.о. министра…»

Решение профильного комитета парламента об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун является лучшей рекламой для ее команды. Такое мнение выразила сама и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью журналистам в Кабмине, передал корреспондент АСН.

"Наша команда считает, что это лучшая реклама – значит, наша реформа движется в правильном направлении", - отметила чиновник. По ее словам, сотни людей написали ей сообщения со словами поддержки. Среди них – и народные депутаты, а премьер-министр Владимир Гройсман ей даже позвонил.

При этом она добавила, что инициатива по ее отставке "не будет развиваться очень быстро". "Я остаюсь в должности", - подчеркнула У. Супрун.

Гройсман на заседании правительства запугивал чиновников отставками
Гройсман на заседании правительства запугивал чиновников отставками

Обновлено в 12:15 "Это лучшая реклама того, что наша реформа идет в правильном направлении", - сказала она.

Обновлено в 12:31 "Это лучшая реклама, наша реформа идет в правильном направлении", –сказала Супрун перед началом заседания правительства.

ФОТО К НОВОСТИ: «Расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины, - Супрун о решении комитета ВР по постановлению о ее отставке»
Фото Супрун считает решение комитета Рады по ее отставке подтверждением правильности проводимых реформ
Фото Супрун порадовалась решению комитета ВРУ по ее отставке
Фото Супрун рассказала, что думает о голосовании в комитете Рады за ее отставку
Фото Супрун считает решение комитета об ее отставке подтверждением правильности реформ в медицине
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 11:37 Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун считает, что решение комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, поддержавшего проект постановления о ее увольнении с должности,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 11:43 Решение комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения о поддержке зарегистрированного в январе 2017 года проекта постановления об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, сама Супрун…
Фокус Фокус  ·  04.04.18, 12:06 Ульяна Супрун не планирует покидать должность исполняющей обязанности министра здравоохранения после того, как профильный комитет Верховной Рады выступил за ее отставку. Об этом она заявила, отвечая на…
РБК Украина РБК Украина  ·  04.04.18, 12:15 Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что решение комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержать проект постановления о ее увольнении лишь подтверждает…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.04.18, 12:31 И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун прокомментировала решение комитета парламента по вопросам здравоохранения, который поддержал проект постановления о ее увольнении с должности. Об этом сообщает…
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Расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины, - Супрун о решении комитета ВР по постановлению о ее отставке

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