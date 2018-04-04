Расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины, - Супрун о решении комитета ВР по постановлению о ее отставке

Решение профильного комитета парламента об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун является лучшей рекламой для ее команды. Такое мнение выразила сама и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью журналистам в Кабмине, передал корреспондент АСН.
"Наша команда считает, что это лучшая реклама – значит, наша реформа движется в правильном направлении", - отметила чиновник. По ее словам, сотни людей написали ей сообщения со словами поддержки. Среди них – и народные депутаты, а премьер-министр Владимир Гройсман ей даже позвонил.
При этом она добавила, что инициатива по ее отставке "не будет развиваться очень быстро". "Я остаюсь в должности", - подчеркнула У. Супрун.
Обновлено в 12:15 "Это лучшая реклама того, что наша реформа идет в правильном направлении", - сказала она.
Обновлено в 12:31 "Это лучшая реклама, наша реформа идет в правильном направлении", –сказала Супрун перед началом заседания правительства.