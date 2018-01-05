Расходы на Верховную Раду в 2018 году вырастут на 40% (9 новостей) «Расходы на Верховную Раду вырастут на 40% в 2018 году, - пишет ZN»

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн финансирования Министерству молодежи и спорта, что на 32,3% больше, чем в 2017 году.

Обновлено в 18:37 Для Министерства внутренних дел Украины в госбюджете предусмотрено 65,99 млрд грн (в 2017 году 54,84 млрд грн). Из них 7,14 млрд грн для аппарата МВД, 9,34 млрд грн для администрации Государственной пограничной службы, 10,9 млрд грн для Национальной гвардии, 2,87 млрд грн для Государственной миграционной службы, 11,23 млрд грн для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 24,5 млрд грн для Национальной полиции.