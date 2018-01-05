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Политика
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 18:37
· Бюджет
Расходы на Верховную Раду в 2018 году вырастут на 40%

Расходы на Верховную Раду в 2018 году вырастут на 40% (9 новостей)

«Расходы на Верховную Раду вырастут на 40% в 2018 году, - пишет ZN»

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн финансирования Министерству молодежи и спорта, что на 32,3% больше, чем в 2017 году.

Обновлено в 18:37 Для Министерства внутренних дел Украины в госбюджете предусмотрено 65,99 млрд грн (в 2017 году 54,84 млрд грн). Из них 7,14 млрд грн для аппарата МВД, 9,34 млрд грн для администрации Государственной пограничной службы, 10,9 млрд грн для Национальной гвардии, 2,87 млрд грн для Государственной миграционной службы, 11,23 млрд грн для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 24,5 млрд грн для Национальной полиции.

ФОТО К НОВОСТИ: «Расходы на Верховную Раду в 2018 году вырастут на 40%»
Фото Финансирование Минспорта Украины в 2018 году вырастет на треть
Фото Стало известно, насколько увеличили финансирование НАБУ, НАПК и СБУ
Фото Госбюджет-2018. Расходы на Минобороны выросли до 86,6 млрд грн, МВД – до 66 млрд грн, Генпрокуратуры – до 7,2 млрд грн
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.01.18, 13:20 Из всех расходов на парламент больше половины уйдет на зарплаты депутатов и сотрудников Аппарата Верховной Рады.
Хвиля Хвиля  ·  05.01.18, 13:42 На финансирование Аппарата Верховной Рады из общего фонда государственного бюджета в 2018 году выделяется 1 млрд 724 млн грн, что на 40% больше, чем в 2017 году (1 млрд 217 млн грн). Согласно закону о…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.01.18, 14:25 Фонд оплаты труда сотрудников Генеральной прокуратуры Украины вырастет еще на 25%.
Телеграф Телеграф  ·  05.01.18, 14:56 В приложении к Закону о “О Государственном бюджете Украины на 2018 год” опубликовано, на сколько увеличились расходы на НАБУ, СБУ и НАПК.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  05.01.18, 15:42 Расходы на Верховную Раду вырастут на 40% в 2018 году, - пишет ZN
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.01.18, 17:43 При росте расходов госбюджета примерно на 20% расходы на оборону будут расти опережающими темпами.
Гордон Гордон  ·  05.01.18, 18:37 Согласно госбюджету на 2018 год, 59,84 млрд грн пойдет на обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины.Государственный бюджет-2018 предполагает увеличение финансирования Министерства обороны Украины…
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