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Разлагали Украину: в Киеве накрыли киностудию пропагандистов Кремля

Разлагали Украину: в Киеве накрыли киностудию пропагандистов Кремля (6 новостей)

«В России им выдавали инструкции и деньги»

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Крыма прекратили деятельность в Киеве двух пропагандистов, выполнявших заказы российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в социальной сети Facebook .

"Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ", - рассказывают правоохранители.По их данным, злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих кураторов соответствующие инструкции и деньги за выполненную работу.

"Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве", - отмечается в сообщении.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.18, 20:53 Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым прекратили деятельность в Киеве пропагандистов, причастных к проведению специальных информационных операций против Украины.
MIGnews MIGnews  ·  03.01.18, 21:12 Двое киевлян по указанию спецслужб РФ публиковали в интернете антиукраинские видеоматериалы.
Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.18, 21:13 Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Крыма прекратили деятельность в Киеве двух пропагандистов, выполнявших заказы российских спецслужб.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.01.18, 21:35 Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым пресекли деятельность в Киеве пропагандистов, причастных к проведению специальных информационных операций против Украины
Обозреватель Обозреватель  ·  03.01.18, 22:41 В России им выдавали инструкции и деньги
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