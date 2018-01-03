Разлагали Украину: в Киеве накрыли киностудию пропагандистов Кремля (6 новостей) «В России им выдавали инструкции и деньги»

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Крыма прекратили деятельность в Киеве двух пропагандистов, выполнявших заказы российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в социальной сети Facebook .

"Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ", - рассказывают правоохранители.По их данным, злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих кураторов соответствующие инструкции и деньги за выполненную работу.

"Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве", - отмечается в сообщении.