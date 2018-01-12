Разорвались мины: в штабе АТО рассказали о новой подлости террористов "Л/ДНР" (6 новостей) «Боевики использовали запрещенное оружие»

Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать перемирие на Донбассе и обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины из вооружения запрещенного Минскими договоренностями.

Обновлено в 19:19 С начала суток оккупанты 4 раза нарушили перемирие на Донбассе, защитников Водяного боевики обстреляли из минометов.

Обновлено в 19:32 На Донецком направлении противник применил минометы на Приазовье – 15 мин калибром 120 мм, запрещенные к применению Минскими соглашениями, разорвались вокруг опорных пунктов ВСУ вблизи Водяного.