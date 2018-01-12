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Украина
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 19:32
· АТО · Боевики
Разорвались мины: в штабе АТО рассказали о новой подлости террористов "Л/ДНР"

Разорвались мины: в штабе АТО рассказали о новой подлости террористов "Л/ДНР" (6 новостей)

«Боевики использовали запрещенное оружие»

Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать перемирие на Донбассе и обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины из вооружения запрещенного Минскими договоренностями.

Обновлено в 19:19 С начала суток оккупанты 4 раза нарушили перемирие на Донбассе, защитников Водяного боевики обстреляли из минометов.

Обновлено в 19:32 На Донецком направлении противник применил минометы на Приазовье – 15 мин калибром 120 мм, запрещенные к применению Минскими соглашениями, разорвались вокруг опорных пунктов ВСУ вблизи Водяного.

ФОТО К НОВОСТИ: «Разорвались мины: в штабе АТО рассказали о новой подлости террористов "Л/ДНР"»
Фото На Донбассе началась новая фаза обострения - Хуг
Фото Разорвались мины: в штабе АТО рассказали о новой подлости террористов "Л/ДНР"
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Фото Боевики обстреляли ВСУ на Донбассе из запрещенных минометов - штаб
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Униан Униан  ·  12.01.18, 14:35 Хуг констатирует, что ни одного дня не было без нарушений "рождественского" перемирия.
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Обозреватель Обозреватель  ·  12.01.18, 18:58 Боевики использовали запрещенное оружие
Униан Униан  ·  12.01.18, 19:19 С начала суток оккупанты 4 раза нарушили перемирие на Донбассе, защитников Водяного боевики обстреляли из минометов.
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Сегодня Сегодня  ·  12.01.18, 19:32 На Донецком направлении противник применил минометы, выпустив 15 мин калибром 120 мм. Боевики на Донбассе в пятницу, 12 января, продолжили осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из вооружения,…
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