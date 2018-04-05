  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Разрушительница мифов. Супрун "сорвала покровы" со вредности сквозняков для здоровья (фото)
Общество
Главком Главком ·
· Украинцы
Разрушительница мифов. Супрун "сорвала покровы" со вредности сквозняков для здоровья (фото)

Разрушительница мифов. Супрун "сорвала покровы" со вредности сквозняков для здоровья (фото) (5 новостей)

«Супрун рассказала, как не заболеть»

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев не бояться сквозняков и чаще делать проветривания.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

«Наконец наступила весна. А вместе с ней и извечный спор: те, кому хочется вдохнуть весеннего воздуха, чаще открывают окна, а те, кто боится простудиться, настаивают придержать все закрытым, потому что может быть сквозняк», - отметила Супрун.

По ее словам, сам по себе сквозняк не является чем-то плохим.

На сайте "Укрзализныци" отсутствуют билеты на майские…
На сайте "Укрзализныци" отсутствуют билеты на майские…

«Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Поэтому сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку», - подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

В то же время, как отметила Супрун, если постоянно сидеть в замкнутом помещении без проветриваний, то человек становится более уязвимым - хуже воспринимает перепады температуры воздуха и может быстрее подхватить простуду.

«Чтобы чувствовать себя в тонусе и быть более здоровым - нужно чаще дышать свежим воздухом. Для этого любое помещение необходимо время от времени проветривать. И если вы во время этого ненадолго попадете под сквозняк - ничего страшного не произойдет», - заявила и.о. министра здравоохранения.

При этом, по ее словам, опасными являются «длительное переохлаждение или сильный поток воздуха, направленный, например, в область шеи или лица».

«Тогда и за 10 минут можно заболеть. Ведь это чревато воспалением мышц, нервов и может активизировать возбудителей болезней, которые есть в организме», - написала Супрун.

ФОТО К НОВОСТИ: «Разрушительница мифов. Супрун "сорвала покровы" со вредности сквозняков для здоровья (фото)»
Фото Опасен ли сквозняк: Минздрав расставил точки над "і"
Фото Разрушительница мифов. Супрун "сорвала покровы" со вредности сквозняков для здоровья (фото)
Фото Супрун развенчала мифы об опасности сквозняков
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 12:13 Супрун рассказала, как не заболеть
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  05.04.18, 13:27 Глава МОЗ говорит, что люди болеют от инфекции, а не от воздуха.
Главред Главред  ·  05.04.18, 14:38 Площадкой для обращения к украинцам и.о. главы Минздрава Украина выбрала свою страницу в Facebook. (фото)
Facenews Facenews  ·  05.04.18, 15:05 И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не стоит опасаться сквозняков.Об этом она написала в facebook.«Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер.…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Разрушительница мифов. Супрун &quot;сорвала покровы&quot; со вредности сквозняков для здоровья (фото)

Разрушительница мифов. Супрун "сорвала покровы" со вредности сквозняков для здоровья…
Сергей Бабкин изменился до неузнаваемости

Сергей Бабкин изменился до неузнаваемости
26-летняя девушка предстанет перед судом за нападение с кухонным топором на продавщицу

26-летняя девушка предстанет перед судом за нападение с кухонным топором…
&quot;Счастливая пенсионерка&quot; из агитационного ролика Порошенко едва сводит концы с концами

"Счастливая пенсионерка" из агитационного ролика Порошенко едва сводит концы с…
В Коломые подростка убило детскими качелями

В Коломые подростка убило детскими качелями
МККК направил на оккупированную часть Донетчины 9 грузовиков гумпомощи

МККК направил на оккупированную часть Донетчины 9 грузовиков гумпомощи
В ночь на Пасху столичный метрополитен будет работать на час дольше

В ночь на Пасху столичный метрополитен будет работать на час…
Прокуратура отозвала ходатайство о мере пресечения для стрелка Бубенчика, суд согласился

Прокуратура отозвала ходатайство о мере пресечения для стрелка Бубенчика, суд…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Бавария» рассматривает тренера «Айнтрахта» на смену Хайнкеса

«Бавария» рассматривает тренера «Айнтрахта» на смену Хайнкеса
Бьорндален: «Буду помогать Домрачевой, если она решит продолжить карьеру»

Бьорндален: «Буду помогать Домрачевой, если она решит продолжить карьеру»
Стадион «Аякса» будет назван в честь Йохана Кройффа

Стадион «Аякса» будет назван в честь Йохана Кройффа
Хирн: «Думаю, сможем договориться о бое Джошуа − Уайлдер на сентябрь - декабрь»

Хирн: «Думаю, сможем договориться о бое Джошуа − Уайлдер на…
Валерий ГАЗЗАЕВ: «Венгер выиграл очень мало трофеев с Арсеналом»

Валерий ГАЗЗАЕВ: «Венгер выиграл очень мало трофеев с Арсеналом»
Голова львівської федерації: «Матчі збірної треба проводити у Львові»

Голова львівської федерації: «Матчі збірної треба проводити у Львові»
Снукер. Селби и Робертсон вышли в 1/4 China Open

Снукер. Селби и Робертсон вышли в 1/4 China Open
«Шлях чемпіона»: шанс виграти квитки на фінал Ліги чемпіонів

«Шлях чемпіона»: шанс виграти квитки на фінал Ліги чемпіонів
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.