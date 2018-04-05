Разрушительница мифов. Супрун "сорвала покровы" со вредности сквозняков для здоровья (фото) (5 новостей) «Супрун рассказала, как не заболеть»

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев не бояться сквозняков и чаще делать проветривания.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

«Наконец наступила весна. А вместе с ней и извечный спор: те, кому хочется вдохнуть весеннего воздуха, чаще открывают окна, а те, кто боится простудиться, настаивают придержать все закрытым, потому что может быть сквозняк», - отметила Супрун.

По ее словам, сам по себе сквозняк не является чем-то плохим.

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«Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Поэтому сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку», - подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

В то же время, как отметила Супрун, если постоянно сидеть в замкнутом помещении без проветриваний, то человек становится более уязвимым - хуже воспринимает перепады температуры воздуха и может быстрее подхватить простуду.

«Чтобы чувствовать себя в тонусе и быть более здоровым - нужно чаще дышать свежим воздухом. Для этого любое помещение необходимо время от времени проветривать. И если вы во время этого ненадолго попадете под сквозняк - ничего страшного не произойдет», - заявила и.о. министра здравоохранения.

При этом, по ее словам, опасными являются «длительное переохлаждение или сильный поток воздуха, направленный, например, в область шеи или лица».

«Тогда и за 10 минут можно заболеть. Ведь это чревато воспалением мышц, нервов и может активизировать возбудителей болезней, которые есть в организме», - написала Супрун.