&quot;Реал&quot; дома проиграл &quot;Вильярреалу&quot;

В субботу, 13 января, в матче 19-го тура Ла Лиги «Вильярреал» в гостевом матче на «Сантьяго Бернанбеу» обыграл грозный «Реал». Единственный гол в этом матче на 87-й минуте забил Форналс, реализовав быструю контратаку.

Чемпионат Испании, 19-й тур. «Реал» – «Вильярреал» 0:1. Гол: Форналс, 87 минута.

Это первая в истории победа «Вильярреала» над «Реалом» на стадионе «Сантьяго Бернанбеу». Ранее «Вильяреал» на этом стадионе потерпел 12 поражений и пять раз сыграл вничью.

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Отметим, что мадридцы уже не могут выиграть третий матч подряд в Примере. При этом, команда Зинадина Зидана в 19 матчах чемпионата потерпела уже четвертое поражение.