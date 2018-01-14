  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. "Реал" дома проиграл "Вильярреалу"
Спорт
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей ·
· Январь · Вильярреал · Матч
&quot;Реал&quot; дома проиграл &quot;Вильярреалу&quot;

"Реал" дома проиграл "Вильярреалу" (4 новости)

«Подопечные Зинедина Зидана провели очередной провальный матч и уступили Вильярреалу (0:1)»

В субботу, 13 января, в матче 19-го тура Ла Лиги «Вильярреал» в гостевом матче на «Сантьяго Бернанбеу» обыграл грозный «Реал». Единственный гол в этом матче на 87-й минуте забил Форналс, реализовав быструю контратаку.

Чемпионат Испании, 19-й тур. «Реал» – «Вильярреал» 0:1. Гол: Форналс, 87 минута.

Это первая в истории победа «Вильярреала» над «Реалом» на стадионе «Сантьяго Бернанбеу». Ранее «Вильяреал» на этом стадионе потерпел 12 поражений и пять раз сыграл вничью.

Финансовый гороскоп для мужчин на январь 2018 года: полный прогноз для…
Финансовый гороскоп для мужчин на январь 2018 года: полный прогноз для…

Отметим, что мадридцы уже не могут выиграть третий матч подряд в Примере. При этом, команда Зинадина Зидана в 19 матчах чемпионата потерпела уже четвертое поражение.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  14.01.18, 08:35 Подопечные Зинедина Зидана провели очередной провальный матч и уступили Вильярреалу (0:1).
Terrikon Terrikon  ·  14.01.18, 09:08 Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением о поражении "сливочных" в матче 19-го тура испанской Примеры против "Вильярреала" (0:1)
Terrikon Terrikon  ·  14.01.18, 09:49 Защитник мадридского "Реала" Начо не скрывал эмоций после поражения "сливочных" в поединке 19-го тура испанской Примеры против "Вильярреала" (0:1)
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
&amp;quot;Реал&amp;quot; дома проиграл &amp;quot;Вильярреалу&amp;quot;

"Реал" дома проиграл "Вильярреалу"
15-летняя украинская теннисистка пробилась в основу Australian Open, став самой молодой участницей турнира

15-летняя украинская теннисистка пробилась в основу Australian Open, став самой…
Мбокани пропустит первый сбор Динамо

Мбокани пропустит первый сбор Динамо
Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция матча

Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция матча
Морозюк подписал с «Динамо» новый трехлетний контракт

Морозюк подписал с «Динамо» новый трехлетний контракт
Маркевич: никаких переговоров с Карпатами не было

Маркевич: никаких переговоров с Карпатами не было
Реал Мадрид - Вильярреал - 0:1. Обзор матча

Реал Мадрид - Вильярреал - 0:1. Обзор матча
Челси в большинстве не смог обыграть Лестер: лучшие моменты матча

Челси в большинстве не смог обыграть Лестер: лучшие моменты матча
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Бразилии произошло массовое ДТП

В Бразилии произошло массовое ДТП
Более 20 лет: киевское &quot;Динамо&quot; приняло радикальное решение

Более 20 лет: киевское "Динамо" приняло радикальное решение
&quot;На миллиметр от смерти&quot;: в сети вспоминают подвиг киборгов в ДАП

"На миллиметр от смерти": в сети вспоминают подвиг киборгов в…
В Сумах мужчина устроил стрельбу возле магазина, есть пострадавшие

В Сумах мужчина устроил стрельбу возле магазина, есть пострадавшие
Количество жертв оползней в Калифорнии увеличилось до 19

Количество жертв оползней в Калифорнии увеличилось до 19
В Сети потроллили &quot;обращение Порошенко&quot; к ФСБ

В Сети потроллили "обращение Порошенко" к ФСБ
Вся команда иранского танкера Sanchi погибла после столкновения с сухогрузом

Вся команда иранского танкера Sanchi погибла после столкновения с сухогрузом
В Польше устроили акцию против ужесточения закона об абортах

В Польше устроили акцию против ужесточения закона об абортах
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.