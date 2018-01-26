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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 00:34
· США · Встреча
Реинтеграция Донбасса должно стать основой резолюции Совбеза ООН,- Волкер

Реинтеграция Донбасса должно стать основой резолюции Совбеза ООН,- Волкер (7 новостей)

«Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не пришли на встрече в Дубае к…»

Cпецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков обсудили закон о реинтеграции Донбасса на встрече в Дубае, однако к единой позиции не приблизились. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом переговоров.

"Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - цитируют источник.

По его словам, конкретных решений в результате встречи не приняли, "стороны договорились продолжить диалог".

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Обновлено в 20:52 "Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", – сказал источник.

Обновлено в 00:34 Во время переговоров в Дубае спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков не смогли согласовать единую позицию по украинскому закону о реинтеграции Донбасса.

ФОТО К НОВОСТИ: «Реинтеграция Донбасса должно стать основой резолюции Совбеза ООН,- Волкер»
Фото Волкер и Сурков обсудили закон о реинтеграции Донбасса, но к единой позиции не приблизились, - источник
Фото Волкер и Сурков обсудили закон о реинтеграции Донбасса, но к единой позиции не приблизились - источник
Фото Волкер и Сурков обсудили закон о реинтеграции Донбасса, но согласия не достигли, – СМИ
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.01.18, 15:47 Специальный представитель США Курт Волкер подчеркивает важность Минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины и отмечает, что реинтеграция Донбасса должна лечь в основу соответствующей…
Хвиля Хвиля  ·  26.01.18, 19:22 Специальный представитель США Курт Волкер подчеркивает важность Минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины и отмечает, что реинтеграция Донбасса должна лечь в основу соответствующей…
Сегодня Сегодня  ·  26.01.18, 20:19 Стороны договорились продолжить диалог. Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер не пришли на встрече в Дубае к единой позиции по закону о реинтеграции…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.01.18, 20:37 Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не пришли на встрече в Дубае к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  26.01.18, 20:52 Cпецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков обсудили закон о реинтеграции Донбасса на встрече в Дубае, однако к единой позиции не приблизились. Об этом…
Украинская правда Украинская правда  ·  27.01.18, 00:34 Во время переговоров в Дубае спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков не смогли согласовать единую позицию по украинскому закону…
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