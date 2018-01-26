Реинтеграция Донбасса должно стать основой резолюции Совбеза ООН,- Волкер (7 новостей) «Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не пришли на встрече в Дубае к…»

Cпецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков обсудили закон о реинтеграции Донбасса на встрече в Дубае, однако к единой позиции не приблизились. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом переговоров.

"Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - цитируют источник.

По его словам, конкретных решений в результате встречи не приняли, "стороны договорились продолжить диалог".

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Обновлено в 20:52 "Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", – сказал источник.

Обновлено в 00:34 Во время переговоров в Дубае спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков не смогли согласовать единую позицию по украинскому закону о реинтеграции Донбасса.