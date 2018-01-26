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Экономика и финансы
Гордон Гордон · · Обновлено в 08:17
· Россия · Суд · КНДР · Корея
Reuters: Вопреки санкциям КНДР продает уголь через Россию

Reuters: Вопреки санкциям КНДР продает уголь через Россию (7 новостей)

«КНДР перегружала уголь в российских портах Находка и Холмск»

Уголь из КНДР перевозится в российские порты Находка и Холмск, откуда на судах его переправляют в Южную Корею и Японию, сообщили Reuters источники в западноевропейской разведке.Северная Корея использует Россию как перевалочную площадку для торговли углем в обход санкций. Об этом 26 января Reuters сообщило со ссылкой на три источника в западноевропейской разведке.

По информации собеседников агентства, уголь из КНДР перевозится в российские порты Находка и Холмск, откуда на судах его переправляют в Южную Корею и Японию.

Издание не смогло выяснить, действительно ли выгруженный в российских портах уголь тот же, что затем был направлен в азиатские страны. Также не удалось установить, знали ли владельцы судов, перевозящих уголь в Южную Корею и Японию, о его происхождении. Какие компании были вовлечены в сделки, также неизвестно.

Министерство иностранных дел России не отреагировало на просьбу агентства о комментарии.

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В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия и Китай помогают Северной Корее обходить санкции.

Совет Безопасности ООН неоднократно ужесточал ограничительные меры против КНДР из-за развития ядерной программы и ракетных испытаний.

Обновлено в 08:16 Министерство иностранных дел России не отреагировало на просьбу журналистов относительно комментариев.

Обновлено в 08:17 КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию в обход санкций ООН через российские порты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в западноевропейской разведке, передает УНИАН. По информации агентства, Северная Корея по меньшей ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Reuters: Вопреки санкциям КНДР продает уголь через Россию»
Фото КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию с помощью России - Reuters
Фото КНДР в обход санкций торгует углем через Россию – СМИ
Фото СМИ: КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию с помощью РФ
Фото Несмотря на санкции, КНДР продает уголь через РФ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  26.01.18, 03:24 Северная Корея по меньшей мере три раза переправляла уголь через порты Находка и Холмск.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.01.18, 04:26 КНДР перегружала уголь в российских портах Находка и Холмск.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.01.18, 05:02 Северная Корея продает уголь, поставляя его в российские порты, из которых он переправляется в Южную Корею и Японию.
Телеграф Телеграф  ·  26.01.18, 07:31 Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в помощи КНДР в обходе международных санкций.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  26.01.18, 08:16 Министерство иностранных дел России не отреагировало на просьбу журналистов относительно комментариев.
Хвиля Хвиля  ·  26.01.18, 08:17 КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию в обход санкций ООН через российские порты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в западноевропейской разведке, передает УНИАН. По информации агентства,…
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