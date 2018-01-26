Reuters: Вопреки санкциям КНДР продает уголь через Россию (7 новостей) «КНДР перегружала уголь в российских портах Находка и Холмск»

Уголь из КНДР перевозится в российские порты Находка и Холмск, откуда на судах его переправляют в Южную Корею и Японию, сообщили Reuters источники в западноевропейской разведке.Северная Корея использует Россию как перевалочную площадку для торговли углем в обход санкций. Об этом 26 января Reuters сообщило со ссылкой на три источника в западноевропейской разведке.

По информации собеседников агентства, уголь из КНДР перевозится в российские порты Находка и Холмск, откуда на судах его переправляют в Южную Корею и Японию.

Издание не смогло выяснить, действительно ли выгруженный в российских портах уголь тот же, что затем был направлен в азиатские страны. Также не удалось установить, знали ли владельцы судов, перевозящих уголь в Южную Корею и Японию, о его происхождении. Какие компании были вовлечены в сделки, также неизвестно.

Министерство иностранных дел России не отреагировало на просьбу агентства о комментарии.

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В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия и Китай помогают Северной Корее обходить санкции.

Совет Безопасности ООН неоднократно ужесточал ограничительные меры против КНДР из-за развития ядерной программы и ракетных испытаний.

Обновлено в 08:16 Министерство иностранных дел России не отреагировало на просьбу журналистов относительно комментариев.

Обновлено в 08:17 КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию в обход санкций ООН через российские порты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в западноевропейской разведке, передает УНИАН. По информации агентства, Северная Корея по меньшей ...