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Экономика и финансы
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 17:12
· Повышение пенсионного возраста · Пенсионный возраст · Украинцы
Рева пообещал не повышать пенсионный возраст минимум 10 лет

Рева пообещал не повышать пенсионный возраст минимум 10 лет (17 новостей)

«Информацию озвучил руководитель ведомства Андрей Рева»

Проведенная в Украине пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев, по крайней мере, еще на десять лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на главу министерства Андрея Реву. "По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", - добавил министр. Как напомнила пресс-служба, Международный валютный фонд настаивал на повышении в Украине пенсионного возраста. При этом, украинское правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа. Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике, отметила пресс-служба. "Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега работает 15 лет. Почему мы должны с ним вместе идти на пенсию в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже", - отметил Рева. Министр добавил, что убедить МВФ в правильности такого подхода было несложно, ведь общение происходило языком цифр и расчетов. В начале марта этого года Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях внедрить законодательные изменения для того, чтобы при начислении пенсии роль стажа была весомее, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.

Обновлено в 17:11 Информацию озвучил руководитель ведомства Андрей Рева.

Обновлено в 17:12 Правительство Украины сообщило о том, когда стоит ждать следующего этапа повышения пенсионного возраста Как уточнила пресс-служба Министерства социальной политики, пенсионный возраст украинцев не будут менять еще минимум 10 лет. «По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу», — цитирует слова главы министерства Андрея Ревы пресс-служба ведомства. По словам Ревы, до этого времени ... Источник: Политека.

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Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 14:05 Правительство не планирует повышать пенсионный возраст для украинцев минимум 10 лет.
Униан Униан  ·  03.04.18, 14:46 В соответствии с пенсионной реформой, выход на пенсию украинцев напрямую зависит от их страхового стажа.
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 15:10 Пенсионный возраст украинцев не будет повышаться, по крайней мере, еще 10 лет.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.04.18, 15:20 Проведенная в Украине пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев, по крайней мере, еще на десять лет
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.04.18, 15:35 Население Украины продолжает вымирать, и проблема пенсионного возраста остро встанет примерно к 2028 году.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 15:44 Пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев на 10 лет.
Facenews Facenews  ·  03.04.18, 16:02 Правительство Украины сообщило о том, когда стоит ждать следующего этапа повышения пенсионного возраста. Какуточнила пресс-служба Министерства социальной политики, пенсионный возраст украинцев не будут…
Капитал Капитал  ·  03.04.18, 16:04 Пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев на 10 лет. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 16:29 Через 10 лет придется снова возвращаться к этому вопросу – Рева. 
Канал 112 Канал 112  ·  03.04.18, 16:45 Министр социальной политики Украины Андрей Рева прогнозирует, что пенсионный возраст не будет повышаться по крайней мере еще 10 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства. "По прогнозам…
Politeka Politeka  ·  03.04.18, 16:56 Из-за неумелого управления экономикой нашей страны, украинцы покидают свою родину целыми семьями, обеспечивая экономический рост для других стран Об этом заявил основатель политической партии «ОСНОВА»…
УНН УНН  ·  03.04.18, 16:59 Пенсионный возраст украинцев не буде повышаться по меньшей мере 10 лет. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН со ссылкой на сообщение Минсоцполитики.“Проведенная…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  03.04.18, 17:03 Министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что проведенная пенсионная реформа позволила отсрочить повышеник пенсионного возраста на несколько лет. "По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется…
Главред Главред  ·  03.04.18, 17:11 Информацию озвучил руководитель ведомства Андрей Рева.
Politeka Politeka  ·  03.04.18, 17:12 Правительство Украины сообщило о том, когда стоит ждать следующего этапа повышения пенсионного возраста Как  уточнила пресс-служба Министерства социальной политики, пенсионный возраст украинцев не будут…
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