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РФ проводит ракетные испытания над исключительной эеономической зоной Латвии

РФ проводит ракетные испытания над исключительной эеономической зоной Латвии (3 новости)

«Россия заявила, что испытания ракет являются частью военных учений»

Центр управления воздушным движением России проинформировал Латвию на прошлой неделе о том, что с 4 по 6 апреля российский флот будет проводить испытания ракет над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море.

После объявления Россией ракетных испытаний, министерство обороны Латвии попросило предоставить как можно больше информации об испытаниях, в том числе о том, какие ракеты будут испытаны и какие меры будут приняты для обеспечения безопасности.

Представитель Министерства обороны Латвии заявил, что испытания ракет является частью военных учений, и во время учений будут приняты все необходимые меры безопасности.

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Как сообщал УНН, президент Латвии утвердил переход российских школ на государственный язык обучения.

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Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 01:54 Российский флот будет проводить испытания ракет над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море.
ТСН ТСН  ·  04.04.18, 02:33 Россия заявила, что испытания ракет являются частью военных учений.
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