РФ уважает территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после «референдума» в Крыму — Лавров

Российская Федерация "уважает территориальную целостность Украины" в тех пределах, который сложились после незаконного референдума и аннексии Крыма, которая произошла в марте 2014 года.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, передает Крим.информ.
"Политически мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму, после присоединения Крыма к Российской Федерации", - сказал Лавров.
Кроме того, Лавров заявил, что Россия не нарушает международных договоренностей.
"Если бы отошли от этой призмы, через которую пытаются рассматривать украинский кризис, призмы противостояние между" авторитарной Россией "и" либеральным Западом ", сконцентрировались бы вместо этого на том, что записано в Минских договоренностях - там все предельно ясно, предельно четко и каким - или двойном толкованию не подлежит, - тогда, я думаю, украинский кризис был бы давно урегулирован", - добавил Лавров.
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