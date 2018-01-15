РФ уважает территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после «референдума» в Крыму — Лавров (4 новости) «Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму»

Российская Федерация "уважает территориальную целостность Украины" в тех пределах, который сложились после незаконного референдума и аннексии Крыма, которая произошла в марте 2014 года.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, передает Крим.информ.

"Политически мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму, после присоединения Крыма к Российской Федерации", - сказал Лавров.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия не нарушает международных договоренностей.

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"Если бы отошли от этой призмы, через которую пытаются рассматривать украинский кризис, призмы противостояние между" авторитарной Россией "и" либеральным Западом ", сконцентрировались бы вместо этого на том, что записано в Минских договоренностях - там все предельно ясно, предельно четко и каким - или двойном толкованию не подлежит, - тогда, я думаю, украинский кризис был бы давно урегулирован", - добавил Лавров.

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