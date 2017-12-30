Риос: «Гарсия может победить Ломаченко как досрочно, так и решением судей» (3 новости) «Экс-чемпион мира уверен в преимуществе американца над украинцем»

Бывший чемпион мира Брэндон Риос (34-3-1, 25 КО) считает, что противостояние чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсии (37-0, 30 КО) и обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) завершится победой американца.

"Я хочу видеть этот бой. Это будет шахматным поединком. Мы думали, что таковым станет встреча Ригондо и Ломаченко, но на самом деле шахматами станет бой Василия и Майки, потому что их габариты примерно одинаковы.

Майки – умный боксер, и у него достаточно сильные навыки. Он мне нравится, и я буду болеть за него. Думаю, что он победит досрочно или решением судей", – цитирует Риоса BoxingScene.

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Отметим, что в рейтинге P4P от ESPN украинский боксер занял первое место, оставив позади Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Теренса Кроуфорда (32-0-0, 23 КО).