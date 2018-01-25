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Украина
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 19:19
· Гибель · Пожар · Погибший · Сони
Родители погибших девочек в лагере "Виктория" требуют эксгумации тел и новой экспертизы

Родители погибших девочек в лагере "Виктория" требуют эксгумации тел и новой экспертизы (7 новостей)

«Тела двух погибших девочек могли перепутать»

Родители Сони Мазур и Снежаны Арпентий, которые погибли во время пожара в дестком лагере "Виктория", требуют эксгумации тел и повторной генетической экспертизы. Об этом сообщает ТСН. Родные сомневаются в том, что предыдущая экспертиза была проведена должным образом. Родители также допускают, что могли перепутать тела девочек при захоронении. "Мы хотим во всем разобраться, если мы похоронили детей, то чтобы мы хотя бы знали, что идем на могилку к своим детям. Вы понимаете, для родителей это очень важно", - говорит мать Снежаны Светлана Арпентий. Родители погибшей Сони рассказывают, что перед отдыхом дочери удалили два зуба. А у девочки, тело которой им выдали, эти зубы были на месте. Детей родители хоронили в шоковом состоянии, поэтому ходатайство об эксгумации подали после похорон. "Отобранные образцы для исследования были уже подписаны и направлены на экспертизу ДНК с подписями и фамилиями детей. Это факт, который нас очень беспокоит, поскольку во время осмотра тела детей не были идентифицированы. Они были только пронумерованы", - утверждает адвокат потерпевших Татьяна Сягровец. Расследование трагедии продолжается до сих пор.

Обновлено в 17:55 Семьи Сони Мазур и Снежаны Арпентий сомневаются в результатах генетической экспертизы. Они считают, что эксперты как минимум перепутали тела.

Обновлено в 19:19 Экспертизу проводили специалисты Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. В ней указано — верхние зубы присутствуют. Отец девочки рассказывает, что в ту ночь на месте трагедии обнаружили и свернутые в косу волосы Сони. Это подтверждает запись в протоколе осмотра. Однако в документах нет информации, о том, что ее изъяли. Также в уликах нет и части пижамы, которую носила Соня.

ФОТО К НОВОСТИ: «Родители погибших девочек в лагере "Виктория" требуют эксгумации тел и новой экспертизы»
Фото Родители двоих погибших в лагере "Виктория" девочек требуют эксгумации тел
Фото Трагедия в одесском лагере: родители погибших девочек уверены, что тела перепутали и требуют эксгумации
Фото Пожар в лагере «Виктория»: Родители погибших девочек требуют эксгумации тел и новой экспертизы
Фото Пожар в лагере "Виктория": родители погибших девочек требуют эксгумации тел
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  25.01.18, 12:10 Причина – сомнения в результатах генетической экспертизы.
Униан Униан  ·  25.01.18, 14:01 Детей родители хоронили в шоковом состоянии, поэтому ходатайство об эксгумации подали после похорон.
Факты Факты  ·  25.01.18, 15:32 Тела двух погибших девочек могли перепутать
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  25.01.18, 17:55 Родители двух девочек, которые погибли в результате пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе, требуют эксгумации тел. Об этом сообщает ТСН.Семьи Сони Мазур и Снежаны Арпентий сомневаются в результатах…
Думская Думская  ·  25.01.18, 19:19 Родители погибших на пожаре в лагере "Виктория" девочек — Сони Мазур и Снежаны Арпентий — сомневаются, что можно доверять результатам генетической экспертизы, проведенной после трагедии. Они…
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