Рома не хочет отпускать Джеко в Челси

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Полузащитник Шахтера никак не приблизится к трансферу в Манчестер.

Ранее английские СМИ сообщали, что основную борьбу за Фреда повели Манчестер Сити и МЮ. Сам 24-летний бразилец определился, что предпочитает трансфер под крыло Пепа Гвардиолы.

В то же время Жозе Моуринью еще находится в раздумьях, подписывать ли в Манчестер Юнайтед зимой еще кого-то после Алекиса Санчеса. Португальский наставник давно ищет замену Майклу Каррику в центр поля, но еще не дал отмашки делать предложение Шахтеру по Фреда.

Моуринью нравится "горняк", однако наставник МЮ также серьезно рассматривает кандидатуру хавбека Наполи Жоржинью.

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В то же время донецкий клуб надеется, что Юнайтед таки обострит борьбу за его опорника, потому что это помогло бы выручить больше денег за бразильца.

Также Manchester Evening News информирует, что Шахтер отклонил уже 2 предложения Ман Сити по Фреду.