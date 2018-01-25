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Рома не хочет отпускать Джеко в Челси

Рома не хочет отпускать Джеко в Челси (4 новости)

«Лидер Реала, похоже, проводит в испанском клубе последний сезон»

Полузащитник Шахтера никак не приблизится к трансферу в Манчестер.

Ранее английские СМИ сообщали, что основную борьбу за Фреда повели Манчестер Сити и МЮ. Сам 24-летний бразилец определился, что предпочитает трансфер под крыло Пепа Гвардиолы.

В то же время Жозе Моуринью еще находится в раздумьях, подписывать ли в Манчестер Юнайтед зимой еще кого-то после Алекиса Санчеса. Португальский наставник давно ищет замену Майклу Каррику в центр поля, но еще не дал отмашки делать предложение Шахтеру по Фреда.

Моуринью нравится "горняк", однако наставник МЮ также серьезно рассматривает кандидатуру хавбека Наполи Жоржинью.

Шахтер уступил загребскому Динамо в контрольном матче
Шахтер уступил загребскому Динамо в контрольном матче

В то же время донецкий клуб надеется, что Юнайтед таки обострит борьбу за его опорника, потому что это помогло бы выручить больше денег за бразильца.

Также Manchester Evening News информирует, что Шахтер отклонил уже 2 предложения Ман Сити по Фреду.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  25.01.18, 15:57 Лидер "Реала", похоже, проводит в испанском клубе последний сезон
Телеграф Телеграф  ·  25.01.18, 16:25 Английская пресса сообщает детали переговорного процесса между манчестерскими грандами и Шахтером по Фреду.
Terrikon Terrikon  ·  25.01.18, 16:55 Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи заявил, что клуб отклонил предложение «Челси» о трансфере форварда Эдина Джеко
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