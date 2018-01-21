Роналду во время матча с помощью телефона оценил тяжесть своей травмы

Мадридский Реал в матче 20-го тура чемпионата Испании на Сантьяго Бернабеу принимал Депортиво и одержал уверенную победу со счетом 7:1.
Лидер "сливочных" Криштиану Роналду вышел в старте и оформил дубль, забив 5-й и 6-й голы своей команды. Во время результативного удара в моменте со вторым голом, Роналду получил бутсой в лицо от защитника.
Вся голова португальца тут же покрылась кровью и он покинул поле, так на него и не вернувшись.
Ранее сообщалось, что читатели AS хотят, чтобы Роналду покинул Реал.
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