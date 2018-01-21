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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:49
· Матч
Роналду во время матча с помощью телефона оценил тяжесть своей травмы

Роналду во время матча с помощью телефона оценил тяжесть своей травмы (9 новостей)

«Эпизод произошел под занавес второго тайма»

Мадридский Реал в матче 20-го тура чемпионата Испании на Сантьяго Бернабеу принимал Депортиво и одержал уверенную победу со счетом 7:1.

Лидер "сливочных" Криштиану Роналду вышел в старте и оформил дубль, забив 5-й и 6-й голы своей команды. Во время результативного удара в моменте со вторым голом, Роналду получил бутсой в лицо от защитника.

Вся голова португальца тут же покрылась кровью и он покинул поле, так на него и не вернувшись.

Ранее сообщалось, что читатели AS хотят, чтобы Роналду покинул Реал.

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Обновлено в 21:00 Игрок воспользовался телефоном, чтобы оценить тяжесть повреждения

Обновлено в 22:49 Эпизод произошел под занавес второго тайма

ФОТО К НОВОСТИ: «Роналду во время матча с помощью телефона оценил тяжесть своей травмы»
Фото "Реал" забил семь мячей "Депортиво"
Фото Реал Мадрид — Депортиво — 7:1. Видеобзор матча
Фото Роналду во время матча с помощью телефона оценил тяжесть своей травмы
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Terrikon Terrikon  ·  21.01.18, 16:00 Сейчас только и разговоров, что о кризисе "Реала". После трудной победы над "Леганесом" в Кубке они вряд ли поутихли. Посмотрим, как сложится сегодня с "Депортиво". "Реал" выиграл у клуба из Ла-Коруньи…
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Terrikon Terrikon  ·  21.01.18, 19:20 "Реал" вышел на домашний матч с твердым намерением разорвать удобного для себя соперника "Депортиво" и приостановить поток критики. Но не все пошло по плану.
Sport.ua Sport.ua  ·  21.01.18, 19:50 Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Депортиво»
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Terrikon Terrikon  ·  21.01.18, 20:30 Лидеры чемпионата Испании дружно теряют очки, словно приглашая "Барселону" уйти в еще более солидный отрыв. Впрочем, каталонцам сегодня самим бы остаться с очками - предстоит визит к зубастому "Бетису".
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  21.01.18, 21:00 Игрок воспользовался телефоном, чтобы оценить тяжесть повреждения
Обозреватель Обозреватель  ·  21.01.18, 22:49 Эпизод произошел под занавес второго тайма
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