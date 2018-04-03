Россия активизировала проект "Бессарабия" - СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет об активизации спецслужбами РФ проекта "Бессарабия" и о попытке расшатать ситуацию в Одесской области и Молдавии. Об этом он сказал журналистам во вторник в Одессе, передает "Интерфакс-Украина".
"В последнее время мы получаем информацию о попытках российских спецслужб вернуться к вопросу Бессарабии", - отметил Грицак.
Глава СБУ напомнил, что в 2015 году после двух зачисток СБУ проект "Бессарабия" был провален.
"Потом, насколько нам известно, в Москве были разборки между двумя кланами, которые руководители этим вопросом. И сейчас они вернулись к этому. И, насколько нам известно, одновременно с вопросом Бессарабии, вопросом Молдавии в контексте Бессарабии, будут пытаться расшатать ситуацию в Одесском регионе и Молдавии. У нас есть такие данные", - сообщил Грицак.