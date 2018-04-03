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Россия активизировала проект "Бессарабия" - СБУ

Россия активизировала проект "Бессарабия" - СБУ (3 новости)

«Глава СБУ Василий Грицак заявил об активизации спецслужбами России проекта так называемой Бессарабии на юге Украины»

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет об активизации спецслужбами РФ проекта "Бессарабия" и о попытке расшатать ситуацию в Одесской области и Молдавии. Об этом он сказал журналистам во вторник в Одессе, передает "Интерфакс-Украина".

"В последнее время мы получаем информацию о попытках российских спецслужб вернуться к вопросу Бессарабии", - отметил Грицак.

Глава СБУ напомнил, что в 2015 году после двух зачисток СБУ проект "Бессарабия" был провален.

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"Потом, насколько нам известно, в Москве были разборки между двумя кланами, которые руководители этим вопросом. И сейчас они вернулись к этому. И, насколько нам известно, одновременно с вопросом Бессарабии, вопросом Молдавии в контексте Бессарабии, будут пытаться расшатать ситуацию в Одесском регионе и Молдавии. У нас есть такие данные", - сообщил Грицак.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия активизировала проект "Бессарабия" - СБУ»
Фото РФ активизировала проект "Бессарабия" – глава СБУ
Фото Россия активизировала проект "Бессарабия" - СБУ
Фото Россия активизировала проект "Бессарабия", - Грицак
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 17:38 Службе безопасности Украины известно об активизации спецслужбами РФ проекта "Бессарабия" и о попытке расшатать ситуацию в Одесской области и Молдове, отмечает глава СБУ Василий Грицак.
Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 17:52 Глава СБУ Василий Грицак заявил об активизации спецслужбами России проекта так называемой "Бессарабии" на юге Украины.
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