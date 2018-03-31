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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 02:07
· Франция · Россия · МИД · Великобритания · Отравление
Россия направила Великобритании ноту с требованием объяснить роль Франции в расследовании отравления Скрипаля

Россия направила Великобритании ноту с требованием объяснить роль Франции в расследовании отравления Скрипаля (7 новостей)

«В ноте содержится 14 вопросов по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей»

Посольство России в Лондоне направило Министерству иностранных дел Великобритании ноту с 14 вопросами по "делу Скрипач" и МИД Франции со списком из 10 подобных вопросов.

Об этом сообщает сайт российского МИД.

Россия интересуется, почему ей "отказано в праве консульского доступа к двум российских граждан, пострадавших на британской территории".

Также РФ хочет знать, какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим.

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На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы "российское происхождение" вещества, примененного в Солсбери? Есть ли в Великобритании контрольные образцы-эталоны боевой ядовитого вещества, британские представители называют "Новичком"?, – говорится в ноте.

Целый ряд вопросов касается участия Франции в расследовании инцидента.

В частности, РФ хочет знать, на каком основании Франция была вовлечена в технического сотрудничества в расследовании инцидента; доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования; проводилось исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии скрипача и в каких конкретно лабораториях; есть в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования и т.д.

Обновлено в 01:29 Об этом сообщает сайт российского МИД.

Обновлено в 02:07 "1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории? 2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента? 3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?", - говорится в документе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия направила Великобритании ноту с требованием объяснить роль Франции в расследовании отравления Скрипаля»
Фото Россия направила Британии ноту
Фото Москва направила Лондону и Парижу ноты со списком вопросов по делу Скрипалей
Фото Дело Скрипаля: Россия направила Британии ноту с вопросами
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Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 22:18 В ноте содержится 14 вопросов по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  31.03.18, 22:20 Нота включает в себя 14 вопросов по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ.
Украинская правда Украинская правда  ·  31.03.18, 23:05 Посольство РФ в Лондоне направило МИД Великобритании ноту с 14 вопросами по "делу Скрипалей".
Новое Время Новое Время  ·  31.03.18, 23:48 В субботу, 31 марта, посольства России в Лондоне и Париже направили в МИД Великобритании и Франции соответственно ноты, в которых содержится список вопросов по делу Скрипалей.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.03.18, 23:51 31 марта посольство России в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком из 14 вопросов к британской стороне по "делу Скрипалей".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  01.04.18, 02:07 Посольство Российской Федерации в Лондоне направило Министерству иностранных дел Великобритании ноту со списком вопросов по делу отравления в Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом…
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