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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 12:20
· Россия · Министр обороны
Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на Донбассе – Полторак

Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на Донбассе – Полторак (5 новостей)

«Российская власть не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на Донбассе и хочет заморозить конфликт»

Российская Федерация использует Донбасс как полигон боевого испытания военной техники. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью "Урядовому курьеру".

"Россия использует Донбасс не только для подготовки военных, которые потом воюют в других горячих точках, в частности Сирии, но и как полигон боевого испытания военной техники. Эта наша открытая рана не дает Украине развиваться и реформироваться в максимально быстром темпе", - заявил Полторак.

По словам Полторака, российское руководство ищет путь, чтобы превратить организованную Россией агрессию на замороженный конфликт, а не урегулировать его. Также глава Минобороны добавил, что Россия не собирается выполнять минские соглашения и "категорически не воспринимает формат миротворческой миссии ООН".

"Они (российское руководство - ред.) держатся на штыках двух армейских корпусов общей численностью около 40 тысяч человек, которые являются неотъемлемой частью южного военного округа вооруженных сил России. У них одна модель подготовки, обеспечение, логистика, система боевого применения. И если есть желание (а это мы неоднократно видели), они могут прекратить огонь и выполнить первый пункт минских соглашений. Поэтому этот контингент - серьезный инструмент силового влияния на Украину", - добавил он.

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Обновлено в 11:58 "Россия использует Донбасс не только для подготовки военных, которые потом воюют в других горячих точках, в частности Сирии, но и как полигон боевого испытания военной техники. Эта наша открытая рана не дает Украине развиваться и реформироваться в максимально быстром темпе",…

Обновлено в 12:20 В Минобороны Украины считают, что Кремль стремится заморозить ситуацию на востоке и будет противодействовать введению миротворцев ООН.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на Донбассе – Полторак»
Фото Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на Донбассе – Полторак
Фото Путин надеется на возвращение Украины в так называемый "русский мир" - Полторак
Фото Россия использует Донбасс как полигон боевого испытания военной техники, - Полторак
Фото Полторак спрогнозировал действия России в отношении Донбасса, намекнув на полномасштабную агрессию Кремля
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.04.18, 10:31 Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на востоке Украины, и существует вероятность перерастания конфликта на Донбассе в полномасштабную агрессию Кремля, заявил министр…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.04.18, 10:58 Российская власть не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на Донбассе и хочет заморозить конфликт
Новое Время Новое Время  ·  05.04.18, 11:18 Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что руководство России не собирается отказываться от продолжения агрессии на Донбассе и еще надеется на возвращение Украины в "русский мир".
ТСН ТСН  ·  05.04.18, 12:20 В Минобороны Украины считают, что Кремль стремится заморозить ситуацию на востоке и будет противодействовать введению миротворцев ООН.
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