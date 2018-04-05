Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на Донбассе – Полторак (5 новостей) «Российская власть не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на Донбассе и хочет заморозить конфликт»

Российская Федерация использует Донбасс как полигон боевого испытания военной техники. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью "Урядовому курьеру".

"Россия использует Донбасс не только для подготовки военных, которые потом воюют в других горячих точках, в частности Сирии, но и как полигон боевого испытания военной техники. Эта наша открытая рана не дает Украине развиваться и реформироваться в максимально быстром темпе", - заявил Полторак.

По словам Полторака, российское руководство ищет путь, чтобы превратить организованную Россией агрессию на замороженный конфликт, а не урегулировать его. Также глава Минобороны добавил, что Россия не собирается выполнять минские соглашения и "категорически не воспринимает формат миротворческой миссии ООН".

"Они (российское руководство - ред.) держатся на штыках двух армейских корпусов общей численностью около 40 тысяч человек, которые являются неотъемлемой частью южного военного округа вооруженных сил России. У них одна модель подготовки, обеспечение, логистика, система боевого применения. И если есть желание (а это мы неоднократно видели), они могут прекратить огонь и выполнить первый пункт минских соглашений. Поэтому этот контингент - серьезный инструмент силового влияния на Украину", - добавил он.

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Обновлено в 11:58 "Россия использует Донбасс не только для подготовки военных, которые потом воюют в других горячих точках, в частности Сирии, но и как полигон боевого испытания военной техники. Эта наша открытая рана не дает Украине развиваться и реформироваться в максимально быстром темпе",…

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