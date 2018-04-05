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Россия недооценила единство, решимость, а также силу реакции НАТО и союзников на ее безрассудное поведение, - Столтенберг

Россия недооценила единство, решимость, а также силу реакции НАТО и союзников на ее безрассудное поведение, - Столтенберг (3 новости)

«Воплощая свою агрессивную внешнюю политику, Россия недооценила решимость и единство НАТО»

В своей агрессивной внешней политике Россия недооценила решимость и единство НАТО.

Об этом во время визита в Канаду сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Россия недооценила решимость НАТО. Непосредственно реагируя на незаконную аннексию Крыма и усилия по дестабилизации Украины, мы прибегли к наибольшему усилению коллективной обороны со времен окончания Холодной войны. В том числе развернули боевые группы в Балтийских странах", - сказал Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО имеет больше сил и готовых к бою подразделений. А также увеличило расходы на оборону по всей Европе впервые за много лет.

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"Мы приостановили практическое сотрудничество с РФ. После инцидента в Солсбери стали свидетелями того, как союзники и партнеры НАТО согласованно решили выслать много российских дипломатов", - говорит Столтенберг.

Он также напомнил о широких экономических санкциях, наложенных на РФ большинством членов НАТО.

"Если добавить к этому то, что союзники НАТО присоединились к экономическим санкциям, которые стали дже длительными, очевидно, что Россия недооценила единство, решительность и силу реакции НАТО и союзников на безрассудное поведение, которое РФ особенно ярко демонстрирует после событий в украинском Крыму в 2014 году".

4 апреля 1949 года США и страны Европы создали военный союз. Страны-члены Североатлантического альянса решили совместно противостоять идеям немецкого фашизма и советского коммунизма. Подписать соглашение в американском Вашингтоне собрались представители Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Португалии и Франции.

Предлагаем узнать интересные актуальные факты о НАТО, рассказал Gazeta.ua эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.04.18, 08:07 Воплощая свою агрессивную внешнюю политику, Россия недооценила решимость и единство НАТО.
Новое Время Новое Время  ·  05.04.18, 08:55 Россия недооценила единство и решимость НАТО, когда решила воплотить свою агрессивную внешнюю политику.
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