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Россия никогда не будет нашим другом, - постпред США при ООН Хейли

Россия никогда не будет нашим другом, - постпред США при ООН Хейли (4 новости)

«Соединенные Штаты готовы к сотрудничеству с Россией тогда, когда это необходимо, однако, о дружбе между двумя странами речь не идет»

Никакой дружбы между США и Россией быть не может - могут быть только рабочие отношения в той или иной сфере. Такое мнение во время лекции в Университете Дьюка в Северной Каролине выразила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"У нас в стране были политические споры на тему, друг нам Россия или нет. Вопрос, на самом деле, некорректный, потому как Россия никогда не будет нам другом", - заявила она.

При этом дипломат подчеркнула, что отсутствие дружбы вовсе не означает, что Вашингтон не хочет сотрудничать с Москвой.

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"Мы работаем вместе, когда это нужно нам, но и наносим удар, когда это также нам нужно, - добавила она, уточнив, что "так и должно быть".

Кроме того, высылку десятков российских дипломатов из стран Запада в ответ на отравление бывшего двойного шпиона РФ Сергея Скрипаля в Англии посол США в ООН назвала примером "американского глобального лидерства", добавив, что нынешний президент Дональд Трамп делает против Кремля "больше, чем кто-либо в Белом доме со времен Рейгана".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.04.18, 09:20 В ходе выступления в университете Дьюка в Северной Каролине Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила уверенность в том, что Россия никогда не будет другом США.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.04.18, 10:30 Американские власти не намерены становиться друзьями с Кремлем, но все одно будет сотрудничать с Россией, если в этом будет потребность
Униан Униан  ·  06.04.18, 10:35 Соединенные Штаты готовы к сотрудничеству с Россией тогда, когда это необходимо, однако, о дружбе между двумя странами речь не идет.
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