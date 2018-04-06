Россия никогда не будет нашим другом, - постпред США при ООН Хейли (4 новости) «Соединенные Штаты готовы к сотрудничеству с Россией тогда, когда это необходимо, однако, о дружбе между двумя странами речь не идет»

Никакой дружбы между США и Россией быть не может - могут быть только рабочие отношения в той или иной сфере. Такое мнение во время лекции в Университете Дьюка в Северной Каролине выразила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"У нас в стране были политические споры на тему, друг нам Россия или нет. Вопрос, на самом деле, некорректный, потому как Россия никогда не будет нам другом", - заявила она.

При этом дипломат подчеркнула, что отсутствие дружбы вовсе не означает, что Вашингтон не хочет сотрудничать с Москвой.

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"Мы работаем вместе, когда это нужно нам, но и наносим удар, когда это также нам нужно, - добавила она, уточнив, что "так и должно быть".

Кроме того, высылку десятков российских дипломатов из стран Запада в ответ на отравление бывшего двойного шпиона РФ Сергея Скрипаля в Англии посол США в ООН назвала примером "американского глобального лидерства", добавив, что нынешний президент Дональд Трамп делает против Кремля "больше, чем кто-либо в Белом доме со времен Рейгана".