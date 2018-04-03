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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 12:49
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Россия обвинила Украину в "пиратстве" и пригрозила отправить флот в Азовское море

Россия обвинила Украину в "пиратстве" и пригрозила отправить флот в Азовское море (8 новостей)

«Россия угрожает Украине отправить флот в Азовское море из-за задержания судна “Норд”»

После задержания украинскими пограничниками российского рыболовного судна "Норд" в Азовском море Россия пригрозила направить туда Черноморский флот, включая морскую авиацию, чтобы "обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование этого государственного пиратства", – сказал собеседник агентства.

По его словам, угроза "украинского государственного пиратства уже отметилась".

Россия объявила о высылке черногорского дипломата
Россия объявила о высылке черногорского дипломата

Обновлено в 11:52 Россия угрожает Украине отправить флот в Азовское море из-за задержания судна “Норд”.

Обновлено в 12:49

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия обвинила Украину в "пиратстве" и пригрозила отправить флот в Азовское море»
Фото Россия обвинила Украину в "пиратстве" и пригрозила отправить флот в Азовское море
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Depo.ua Depo.ua  ·  03.04.18, 11:39 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на РИА "Новости" . "Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование…
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