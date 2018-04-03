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Россия обвинила Украину в "пиратстве" и пригрозила отправить флот в Азовское море (8 новостей) «Россия угрожает Украине отправить флот в Азовское море из-за задержания судна “Норд”»

После задержания украинскими пограничниками российского рыболовного судна "Норд" в Азовском море Россия пригрозила направить туда Черноморский флот, включая морскую авиацию, чтобы "обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование этого государственного пиратства", – сказал собеседник агентства.

По его словам, угроза "украинского государственного пиратства уже отметилась".

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Обновлено в 11:52 Россия угрожает Украине отправить флот в Азовское море из-за задержания судна “Норд”.

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