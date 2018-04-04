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Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Венгрии

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Венгрии (4 новости)

«Российский МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства Венгрии»

Россия объявила персоной нон грата одного сотрудника венгерского посольства в Москве. Так Кремль отреагировал на высылку из Венгрии российского дипломата из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

4 апреля 2018 года в МИД был вызван посол Венгрии в России Янош Балла.

Ему была вручена нота протеста. «В ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России», - говорится в сообщении.

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28 марта 2018 года сообщалось, что в связи с отравлением Скрипаля 26 стран уже выдворили 143 российских сотрудников разведки, которые выдавали себя за дипломатов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  04.04.18, 14:17 В ответ на высылку из Венгрии российского дипломата из-за дела Сергея Скрипаля РФ в среду объявила персоной нон грата оного сотрудника венгерского посольства в Москве.
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 14:40 Российский МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства Венгрии.
Хвиля Хвиля  ·  04.04.18, 14:43 В ответ на высылку из Венгрии российского дипломата из-за дела Сергея Скрипаля РФ в среду объявила персоной нон грата одного сотрудника венгерского посольства в Москве. Об этом сообщает Европейская правда…
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