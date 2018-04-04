Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Венгрии

Россия объявила персоной нон грата одного сотрудника венгерского посольства в Москве. Так Кремль отреагировал на высылку из Венгрии российского дипломата из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

4 апреля 2018 года в МИД был вызван посол Венгрии в России Янош Балла.

Ему была вручена нота протеста. «В ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России», - говорится в сообщении.

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28 марта 2018 года сообщалось, что в связи с отравлением Скрипаля 26 стран уже выдворили 143 российских сотрудников разведки, которые выдавали себя за дипломатов.