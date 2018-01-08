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Россия оказывает влияние на президентские выборы в Мексике, - советник Трампа Макмастер (8 новостей) «Герберт Макмастер заявил о вмешательстве России в президентские выборы в Мексике»

Российское правительство запустило сложную кампанию по влиянию на президентские выборы в Мексике, запланированные на июль 2018 года, заявил советник администрации США по национальной безопасности Герберт Макмастер, пишет Reuters.

Обновлено в 06:36 По словам Макмастера, США обеспокоены тем, что Россия "использует запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды, применяя для этого киберинструменты".

Обновлено в 06:46 Герберт Макмастер заявил о вмешательстве России в президентские выборы в Мексике.