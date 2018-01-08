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Новое Время Новое Время · · Обновлено в 06:46
· Президентские выборы · Правительство · Выборы · Мексика
Россия оказывает влияние на президентские выборы в Мексике, - советник Трампа Макмастер

Россия оказывает влияние на президентские выборы в Мексике, - советник Трампа Макмастер (8 новостей)

«Герберт Макмастер заявил о вмешательстве России в президентские выборы в Мексике»

Российское правительство запустило сложную кампанию по влиянию на президентские выборы в Мексике, запланированные на июль 2018 года, заявил советник администрации США по национальной безопасности Герберт Макмастер, пишет Reuters.

Обновлено в 06:36 По словам Макмастера, США обеспокоены тем, что Россия "использует запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды, применяя для этого киберинструменты".

Обновлено в 06:46 Герберт Макмастер заявил о вмешательстве России в президентские выборы в Мексике.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия оказывает влияние на президентские выборы в Мексике, - советник Трампа Макмастер»
Фото У Трампа заявили о вмешательстве России в президентские выборы в Мексике
Фото Советник Трампа: РФ оказывает влияние на президентские выборы в Мексике
Фото Советник Трампа заподозрил РФ во вмешательстве в выборы в Мексике
Фото Макмастер: РФ вмешивается в президентские выборы в Мексике
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  08.01.18, 00:38 Российское правительство запустило сложную кампанию по влиянию на президентские выборы в в Мексике.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.18, 02:09 Советник Белого дома по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что Россия ведет компанию по влиянию на президентские выборы в Мексике.
Униан Униан  ·  08.01.18, 02:38 Правительство США обеспокоено использованием Россией современных кибер-инструментов для пропаганды и дезинформации.
Апостроф Апостроф  ·  08.01.18, 05:50 Российское правительство запустило сложную кампанию по влиянию на президентские выборы в Мексике.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  08.01.18, 06:33 По словам советника Трампа, американские власти сильно обеспокоены тем, что Россия “использует запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды с применением…
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.18, 06:36 Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что существуют признаки "российского вмешательства" в предстоящие выборы президента в Мексике. Об этом сообщает The Hill.…
Телеграф Телеграф  ·  08.01.18, 06:46 Герберт Макмастер заявил о вмешательстве России в президентские выборы в Мексике.
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