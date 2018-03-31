Россия отправила ноту в Британию из-за досмотра самолета в &quot;Хитроу&quot;

Посольство России в Великобритании направило британскому МИД ноту с требованием разъяснить причины проверки самолета "Аэрофлота" в аэропорту "Хитроу", передает УНН со ссылкой на сайт российского посольства.

"Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороны дать разъяснения в связи с произошедшим", - говорится в сообщении.

По его утверждению Росии, британцы пытались досмотреть самолет в отсутствие экипажа, что запрещено действующими правилами.

"После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в обзоре", - сообщили в посольстве.

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Ранее журналист BBC в своем Twitter сообщил, что в Лондоне провели осмотр самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", который прибыл из Москвы регулярным рейсом в аэропорт "Хитроу".

— Ben Tavener (@BenTavener) 30 березня 2018 р.

Обновлено в 15:06 Россия после проверки самолета "Аэрофлота" в Лондоне пригрозила применить аналогичные меры в отношении британских авиаперевозчиков.

Обновлено в 16:39 Накануне британская полиция и таможня провели в аэропорту Хитроу досмотр самолета "Аэрофлота", который готовился принять пассажиров рейса Лондон — Москва. По словам капитана воздушного судна, они якобы искали запрещенные предметы, но не объяснили причины осмотра и не составили акт. При этом они потребовали, чтобы экипаж покинул самолет, хотя это запрещено правилами. В результате переговоров с участием представителя российского посольства капитан остался в кабине на время досмотра, хотя полностью контролировать его не мог.