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УНН УНН · · Обновлено в 16:39
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Россия отправила ноту в Британию из-за досмотра самолета в &quot;Хитроу&quot;

Россия отправила ноту в Британию из-за досмотра самолета в "Хитроу" (7 новостей)

«Российское посольство направило Британии ноту из-за проверки самолета “Аэрофлота”»

Посольство России в Великобритании направило британскому МИД ноту с требованием разъяснить причины проверки самолета "Аэрофлота" в аэропорту "Хитроу", передает УНН со ссылкой на сайт российского посольства.

"Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороны дать разъяснения в связи с произошедшим", - говорится в сообщении.

По его утверждению Росии, британцы пытались досмотреть самолет в отсутствие экипажа, что запрещено действующими правилами.

"После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в обзоре", - сообщили в посольстве.

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Ранее журналист BBC в своем Twitter сообщил, что в Лондоне провели осмотр самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", который прибыл из Москвы регулярным рейсом в аэропорт "Хитроу".

— Ben Tavener (@BenTavener) 30 березня 2018 р.

Обновлено в 15:06 Россия после проверки самолета "Аэрофлота" в Лондоне пригрозила применить аналогичные меры в отношении британских авиаперевозчиков.

Обновлено в 16:39 Накануне британская полиция и таможня провели в аэропорту Хитроу досмотр самолета "Аэрофлота", который готовился принять пассажиров рейса Лондон — Москва. По словам капитана воздушного судна, они якобы искали запрещенные предметы, но не объяснили причины осмотра и не составили акт. При этом они потребовали, чтобы экипаж покинул самолет, хотя это запрещено правилами. В результате переговоров с участием представителя российского посольства капитан остался в кабине на время досмотра, хотя полностью контролировать его не мог.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия отправила ноту в Британию из-за досмотра самолета в "Хитроу"»
Фото Россия отправила ноту в Британию из-за досмотра самолета в "Хитроу"
Фото Минтранс РФ об обыске борта "Аэрофлота" в Лондоне: Россия оставляет возможность аналогичных действий в отношении британских перевозчиков
Фото Россия пригрозила ответом на досмотр самолета "Аэрофлота" в Лондоне
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Европейская правда Европейская правда  ·  31.03.18, 11:26 Посольство России в Великобритании направило британскому МИД ноту с требованием разъяснить причины проверки самолета "Аэрофлота" в аэропорту "Хитроу".
Украинская правда Украинская правда  ·  31.03.18, 11:59 Посольство России в Великобритании направило британскому МИД ноту с требованием разъяснить причины проверки самолета "Аэрофлота" в аэропорту "Хитроу".
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 12:29 Российское посольство направило Британии ноту из-за проверки самолета “Аэрофлота”.
Гордон Гордон  ·  31.03.18, 15:06 30 марта полиция Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего из Москвы самолета авиакомпании "Аэрофлот".  Координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Европейская правда Европейская правда  ·  31.03.18, 15:06 Россия после проверки самолета "Аэрофлота" в Лондоне пригрозила применить аналогичные меры в отношении британских авиаперевозчиков.
Канал 112 Канал 112  ·  31.03.18, 16:39 Россия после инцидента с досмотром прибывшего в Лондон из Москвы самолета "Аэрофлота" пригрозила применить аналогичные меры в отношении британских авиаперевозчиков. Об этом говорится в сообщении Министерства…
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