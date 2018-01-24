Россия пересмотрит свою позицию по Донбассу, когда оккупация территории Украины станет ей невыгодна, - Волкер

Россия преследует политические цели благодаря оккупации украинских территорий, но она не смогла их достичь. Поэтому придет время, когда Кремль пересмотрит свою позицию, и эта оккупация станет ему невыгодной.
Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью DW.
"Мы все надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию, а именно ее руководство придет к выводу, что оккупация территории Украины больше не в ее интересах. Мы должны создать ситуацию, чтобы Россия захотела прекратить конфликт", – отметил он.
Волкер убежден, что Кремль не намерен оккупировать всю территорию Украины, а преследует чисто политические цели и работает исключительно на дестабилизацию Украины. В частности, Кремль давно стремится влиять на политику Киева и попробовать вбить клин между Украиной и Западом.
Спецпредставитель США подчеркнул, что минские соглашения очень важны для установления мира на востоке Украины, ведь благодаря этим документам Москва подтверждает свою приверженность по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.
Россия надеялась привести к власти более дружественное правительство в Киеве, чтобы удержать Украину в сфере своего влияния. Я считаю, что все завершилось трагедией, поскольку очень много людей пострадали в результате этого конфликта. Более 10 тысяч человек погибли и более миллиона человек стали вынужденными переселенцами, однако Россия своих целей в Украине не достигла, – отметил политик.