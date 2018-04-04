Россия созвала заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля

Россия потребовала созвать в четверг открытое заседание Совета Безопасности ООН по делу Сергея Скрипаля.

Обновлено в 21:57 По его словам, Москва по указанию российского правительства требовала созвать открытое заседания Совбеза по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери.

Обновлено в 22:14 Созвать открытое заседание Совбеза ООН по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля требует Россия на четверг, 5 апреля. Об этом сообщает ТАСС. Об этом в среду, 4 апреля на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Руководствуясь разделяемым нами принципом, что применение химического оружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, и что безнаказанность недопустима, и что применение такого оружия представляет собой угрозу распространения оружия массового уничтожения, мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра во второй половине дня, в 15:00 (22:00 по Киеву – Ред.), открытое заседание Совета Безопасности ООН", – заявил Небензя, обращаясь к председателю Совета Безопасности организации. По данным телеканала, Юлия Скрипаль "начала есть и пить в больнице". Накануне врачи в госпитале Солсери сообщили, что Юлия Скрипаль хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать экспертную клиническую помощь 24 часа в сутки. Врачи официально подтвердили, что Юлия Скрипаль уже не находится в критическом состоянии, и ее здоровье "быстро улучшается". Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии. Британские власти считают, что Юлия Скрипаль может дать ценные показания в расследовании отравления ее и ее отца.