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Европейская правда Европейская правда · · Обновлено в 22:14
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Россия созвала заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля

Россия созвала заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля (9 новостей)

«Россия требует созвать заседание на 5 апреля»

Россия потребовала созвать в четверг открытое заседание Совета Безопасности ООН по делу Сергея Скрипаля.

Обновлено в 21:57 По его словам, Москва по указанию российского правительства требовала созвать открытое заседания Совбеза по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери.

Обновлено в 22:14 Созвать открытое заседание Совбеза ООН по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля требует Россия на четверг, 5 апреля. Об этом сообщает ТАСС. Об этом в среду, 4 апреля на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Руководствуясь разделяемым нами принципом, что применение химического оружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, и что безнаказанность недопустима, и что применение такого оружия представляет собой угрозу распространения оружия массового уничтожения, мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра во второй половине дня, в 15:00 (22:00 по Киеву – Ред.), открытое заседание Совета Безопасности ООН", – заявил Небензя, обращаясь к председателю Совета Безопасности организации. По данным телеканала, Юлия Скрипаль "начала есть и пить в больнице". Накануне врачи в госпитале Солсери сообщили, что Юлия Скрипаль хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать экспертную клиническую помощь 24 часа в сутки. Врачи официально подтвердили, что Юлия Скрипаль уже не находится в критическом состоянии, и ее здоровье "быстро улучшается". Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии. Британские власти считают, что Юлия Скрипаль может дать ценные показания в расследовании отравления ее и ее отца.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия созвала заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля»
Фото Россия созвала заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля
Фото Дело об отравлении Скрипаля: Россия срочно созвала заседание Совбеза ООН
Фото Россия сзывает заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля
Фото Россия созвала Совбез ООН
Фото Дело Скрипаля: Россия созывает Совбез ООН
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Обозреватель Обозреватель  ·  04.04.18, 19:32 Россия требует созвать заседание на 5 апреля
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Depo.ua Depo.ua  ·  04.04.18, 20:48 Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, передает Depo.ua со ссылкой на ТАСС . Россия просит созвать заседание в Нью-Йорке в 15:00 по…
Хвиля Хвиля  ·  04.04.18, 21:18 Российская Федерация запросила провести заседание Совета безопасности ООН «Мы по указанию ...
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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  04.04.18, 21:20 Россия потребовала созвать 5 апреля заседание Совета безопасности ООН по делу об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля."Руководствуясь разделяемым нами принципом, что применение химического…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  04.04.18, 21:57 Это связано с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об ютом в среду, 4 апреля, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам,…
Голос.UA Голос.UA  ·  04.04.18, 22:14 Созвать открытое заседание Совбеза ООН по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля требует Россия на четверг, 5 апреля. Об этом сообщает ТАСС. Об этом в среду, 4 апреля на заседании Совета Безопасности…
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