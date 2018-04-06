Россия в ООН выступила с угрозами и обвинениями против Британии

При этом, угрожая Британии, он предупредил британские власти, что они играют с огнем, обвиняя Москву. Как сообщает BBC, российский дипломат назвал историю с отравлением "жареной уткой", действия Лондона - игрой с огнем, аргументацию покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипаль - "мутной", а обвинения против России в использовании химического оружия в Солсбери - "театром абсурда".
В свою очередь, представитель Британии Карен Пирс заявила, что действия ее страны отвечают всем международным нормам.
Он также заверил, что британская сторона будет готова поделиться результатами анализа проб по делу.
Обновлено в 07:59 Он также заверил, что британская сторона будет готова поделиться результатами анализа проб по делу.