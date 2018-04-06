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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 07:59
· ООН · Россия · Игра · Отравление
Россия в ООН выступила с угрозами и обвинениями против Британии

Россия в ООН выступила с угрозами и обвинениями против Британии (3 новости)

«Небензя обвинил Лондон в фабрикации дела и игре с огнем из-за дела Скрипаля.  »

При этом, угрожая Британии, он предупредил британские власти, что они играют с огнем, обвиняя Москву. Как сообщает BBC, российский дипломат назвал историю с отравлением "жареной уткой", действия Лондона - игрой с огнем, аргументацию покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипаль - "мутной", а обвинения против России в использовании химического оружия в Солсбери - "театром абсурда".

В свою очередь, представитель Британии Карен Пирс заявила, что действия ее страны отвечают всем международным нормам.

Он также заверил, что британская сторона будет готова поделиться результатами анализа проб по делу.

Отравление Скрипаля: заседание Совбеза ООН онлайн
Отравление Скрипаля: заседание Совбеза ООН онлайн

Обновлено в 07:59 Он также заверил, что британская сторона будет готова поделиться результатами анализа проб по делу.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  06.04.18, 05:05 На прошедшем по просьбе Москвы заседании Совета Безопасности ООН Россия обвинила Великобританию в фабрикации дела Скрипаля.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.04.18, 05:48 Небензя обвинил Лондон в фабрикации дела и "игре с огнем" из-за дела Скрипаля.  
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