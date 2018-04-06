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Хвиля Хвиля · · Обновлено в 16:27
· Германия · Правительство · Россия · Великобритания
Россия, вероятно, до сих пор производит "Новичок" – правительство Германии

Россия, вероятно, до сих пор производит "Новичок" – правительство Германии (5 новостей)

«В то же время в Германии отказались комментировать, есть ли у них данные разведки, касающиеся нейротоксинов, которые использовали для отравления…»

Германия считает «очень правдоподобными» утверждения Великобритании о том, что Россия продолжает программу разработки нервно-паралитических токсинов типа «Новичок». Об этом заявила спикер правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters. Деммер отказалась комментировать, ...

Обновлено в 15:38 "Наши спецслужбы знают, что есть секретная программа разработки ядовитого вещества "Новичок", о существовании которой российское правительство никогда не объявляло", - заявил Вуд. Вуд призвал Россию в качестве первого шага открыто признать это. Он подчеркнул, что речь идет о нарушении Конвенции…

Обновлено в 16:27 Германия считает "очень правдоподобными" доказательства Великобритании в том, что Россия продолжила разработку нервно-паралитических токсинов. Об этом заявила спикер правительства Германии Ульрике Деммер, – пишут в издании.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  06.04.18, 14:09 Германия считает "очень правдоподобными" утверждения Великобритании о том, что Россия продолжает программу разработки нервно-паралитических токсинов типа "Новичок".
Униан Униан  ·  06.04.18, 15:17 В то же время в Германии отказались комментировать, есть ли у них данные разведки, касающиеся нейротоксинов, которые использовали для отравления Сергея Скрипаля.
УНН УНН  ·  06.04.18, 15:38 Российская Федерация до сих пор проводит эксперименты с ядовитым нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом заявил посол Великобритании в ФРГ Себастьян Вуд, передает УНН со ссылкой на DW."Наши…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.04.18, 16:27 В немецком правительстве считают "очень правдоподобным" утверждение Великобритании о том, что нервно-паралитические токсины типа "Новичок" до сих пор разрабатывают в России. Там говорят, что вероятная…
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