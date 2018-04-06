Россия, вероятно, до сих пор производит "Новичок" – правительство Германии (5 новостей) «В то же время в Германии отказались комментировать, есть ли у них данные разведки, касающиеся нейротоксинов, которые использовали для отравления…»

Германия считает «очень правдоподобными» утверждения Великобритании о том, что Россия продолжает программу разработки нервно-паралитических токсинов типа «Новичок». Об этом заявила спикер правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters. Деммер отказалась комментировать, ...

Обновлено в 15:38 "Наши спецслужбы знают, что есть секретная программа разработки ядовитого вещества "Новичок", о существовании которой российское правительство никогда не объявляло", - заявил Вуд. Вуд призвал Россию в качестве первого шага открыто признать это. Он подчеркнул, что речь идет о нарушении Конвенции…

Обновлено в 16:27 Германия считает "очень правдоподобными" доказательства Великобритании в том, что Россия продолжила разработку нервно-паралитических токсинов. Об этом заявила спикер правительства Германии Ульрике Деммер, – пишут в издании.