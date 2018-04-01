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Россия высылает четырех немецких дипломатов – СМИ

Россия высылает четырех немецких дипломатов – СМИ (4 новости)

«Россия высылает из посольства ФРГ четырех экспертов в сфере безопасности, передает DW»

Российская Федерация в ответ на выдворение ФРГ четырех российских дипломатов высылает четырех немецких, в том числе сотрудника Федерального ведомства по уголовным делам и сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии. Об этом сообщило агентство dpa.

В то же время в немецком Федеральном ведомстве по уголовным делам заявили, что среди высылаемых дипломатов нет сотрудников их ведомства.

Также из России, по информации агентства, будут высланы два представителя военного ведомства, в том числе - военный атташе, который отвечает за контакты с российской армией.

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Официальных комментариев о должностях и деятельности высылаемых сотрудников посольства ФРГ нет.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия высылает четырех немецких дипломатов – СМИ»
Фото Россия высылает четырех немецких дипломатов – СМИ
Фото Россия высылает четырех немецких дипломатов
Фото Дело Скрипаля: Россия высылает четырех немецких дипломатов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  01.04.18, 01:35 Ранее Германия объявила о высылке четырех российских дипломатов в связи со скандалом вокруг отравления бывшего двойного агента Скрипаля.
Украинская правда Украинская правда  ·  01.04.18, 01:57 Россия высылает 4 немецких дипломатов, среди них - сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и сотрудник Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND).
Новое Время Новое Время  ·  01.04.18, 02:25 Россия высылает из посольства ФРГ четырех экспертов в сфере безопасности, передает DW.
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