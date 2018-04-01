Россия высылает четырех немецких дипломатов – СМИ

Российская Федерация в ответ на выдворение ФРГ четырех российских дипломатов высылает четырех немецких, в том числе сотрудника Федерального ведомства по уголовным делам и сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии. Об этом сообщило агентство dpa.

В то же время в немецком Федеральном ведомстве по уголовным делам заявили, что среди высылаемых дипломатов нет сотрудников их ведомства.

Также из России, по информации агентства, будут высланы два представителя военного ведомства, в том числе - военный атташе, который отвечает за контакты с российской армией.

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Официальных комментариев о должностях и деятельности высылаемых сотрудников посольства ФРГ нет.