Россиянин признался в подрыве автобуса «Боруссии»

Сегодня в Германии состоялось второе заседание суда по делу о подрыве автобуса дортмундской "Боруссии" 11 апреля 2017, на котором Сергей В. (имеет немецкое и российское гражданство) частично признал свою вину.

Обновлено в 18:35 Гражданин Германии российского происхождения, который признал, что он взорвал бомбу возле автобуса футбольной команды "Боруссия", рассказал о мотиве своих действий.

Обновлено в 18:43 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Reuters . 8 января в Дортмунде состоялось слушание по делу о взрыве, который произошел в апреле этого года. 28-летний мужчина, фамилия которого по немецким законодательством не называется (он упоминается как Сергей В.), заявил, что не имел намерения убить или покалечить кого-либо. Как пересказал его адвокат Карл Гейденрайх, злоумышленник хотел получить финансовую выгоду из-за падения стоимости акций, которые, по его ожиданиям, должны были обрушиться после взрыва. Ранее сообщалось, что подозреваемый был арестован через 10 дней после того, как он заложил три взрывоопасных устройства возле отеля, где жила команда. Взрывы повредили окна клубного автобуса, легкие порезы получил футболист "Боруссии" Марк Бартра.