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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 18:43
· Автобус · Акция · Заседание
Россиянин признался в подрыве автобуса «Боруссии»

Россиянин признался в подрыве автобуса «Боруссии» (11 новостей)

«Его обвиняют в покушении на 28 человек»

Сегодня в Германии состоялось второе заседание суда по делу о подрыве автобуса дортмундской "Боруссии" 11 апреля 2017, на котором Сергей В. (имеет немецкое и российское гражданство) частично признал свою вину.

Обновлено в 18:35 Гражданин Германии российского происхождения, который признал, что он взорвал бомбу возле автобуса футбольной команды "Боруссия", рассказал о мотиве своих действий.

Обновлено в 18:43 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Reuters . 8 января в Дортмунде состоялось слушание по делу о взрыве, который произошел в апреле этого года. 28-летний мужчина, фамилия которого по немецким законодательством не называется (он упоминается как Сергей В.), заявил, что не имел намерения убить или покалечить кого-либо. Как пересказал его адвокат Карл Гейденрайх, злоумышленник хотел получить финансовую выгоду из-за падения стоимости акций, которые, по его ожиданиям, должны были обрушиться после взрыва. Ранее сообщалось, что подозреваемый был арестован через 10 дней после того, как он заложил три взрывоопасных устройства возле отеля, где жила команда. Взрывы повредили окна клубного автобуса, легкие порезы получил футболист "Боруссии" Марк Бартра.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россиянин признался в подрыве автобуса «Боруссии»»
Фото Терракт в Дортмунде: обвиняемый россиянин объяснил взрыв у автобуса "Боруссии"
Фото Обвиняемый в атаке на "Боруссию" россиянин признал вину
Фото Россиянин признался во взрыве около автобуса «Боруссии»
Фото Россиянин взорвал автобус «Боруссии», чтобы заработать на падении акций клуба
Фото Россиянин признался в подрыве клубного автобуса "Боруссии"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  08.01.18, 13:24 Гражданин РФ признался в содеянном на суде
Факты Факты  ·  08.01.18, 15:19 Его обвиняют в покушении на 28 человек
Униан Униан  ·  08.01.18, 16:11 Правда, Сергей В. заявляет, что хотел устроить только имитацию нападения на футбольную команду "Боруссия". Прокуратура же обвиняет его в покушении на убийство 28-ми человек.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  08.01.18, 16:49 Некий Сергей В. хотел вылета дортмундцев из Лиги чемпионов
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  08.01.18, 17:06 В Германии в ходе второго заседания суда по делу о подрыве автобуса футбольного клуба «Боруссия» 11 апреля 2017 года Сергей В. частично признал свою вину. Об этом сообщает сайт sports.ru.У 28-летнего…
ТСН ТСН  ·  08.01.18, 17:53 Сейчас продолжается судебное разбирательство относительно инцидента.
Европейская правда Европейская правда  ·  08.01.18, 17:58 Гражданин Германии российского происхождения, который признал, что он взорвал бомбу возле автобуса футбольной команды "Боруссия", рассказал о мотиве своих действий.
Украинская правда Украинская правда  ·  08.01.18, 18:35 Гражданин Германии российского происхождения, который признал, что он взорвал бомбу возле автобуса футбольной команды "Боруссия", рассказал о мотиве своих действий.
Depo.ua Depo.ua  ·  08.01.18, 18:43 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Reuters . 8 января в Дортмунде состоялось слушание по делу о взрыве, который произошел в апреле этого года. 28-летний мужчина, фамилия которого по немецким законодательством…
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