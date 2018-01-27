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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:30
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Россиянин, зарегистрировавший однополый брак в Москве, заявляет об угрозах

Россиянин, зарегистрировавший однополый брак в Москве, заявляет об угрозах (5 новостей)

«Россиян, которые заключили однополый брак в Дании, оштрафуют»

Российское министерство внутренних дел отреагировало на факт регистрации однополого брака в Москве. Так, мужчин, в паспортах которых появились отметки о заключенном семейном союзе, обвинили в умышленной порче документов и открыли против них производства об административном правонарушении.

Об этом сообщили в пресс-службе московского МВД "РИА Новости".

"В отношении мужчин, которые инициировали внесение в свои паспорта граждан России отметок, не предусмотренных действующим законодательством, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.16 КоАП "Умышленное повреждение документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта) или потеря документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), из-за халатности", — сообщили в российском силовом ведомстве.

Согласно статье, мужчинам грозит штраф до 300 рублей. Паспорта подлежат изъятию и последующему обмену.

Задержан россиянин, находящийся в международном розыске и выдававший себя…
Задержан россиянин, находящийся в международном розыске и выдававший себя…

Также по факту проставления отметок в документах организована служебная проверка. Ее итогом могут стать увольнения сотрудницы, которая проштамповала паспорта, и ее руководителя.

Обновлено в 20:33 Об этом сообщили в пресс-службе московского МВД "РИА Новости".

Обновлено в 21:30 Россиян, которые заключили однополый брак в Дании, оштрафуют.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россиянин, зарегистрировавший однополый брак в Москве, заявляет об угрозах»
Фото Россиянин, зарегистрировавший однополый брак в Москве, заявляет об угрозах
Фото Российские власти пообещали наказать мужчин, которые "зарегистрировали" однополый брак в Москве
Фото В РФ оштрафуют мужчин, заключивших однополый брак в Дании
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  27.01.18, 17:45 В России скандал: в Москве официально признали однополый брак двоих мужчин - Павла Стоцко и Евгения Войцеховского.
Униан Униан  ·  27.01.18, 18:35 Заключать однополые браки в России не разрешается. В стране действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
ТСН ТСН  ·  27.01.18, 19:37 Оба мужчины стали фигурантами административного производства.
Телеграф Телеграф  ·  27.01.18, 21:30 Россиян, которые заключили однополый брак в Дании, оштрафуют.
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