Российские хакеры могут готовить атаки перед Олимпиадой-2018 - эксперты (7 новостей) «Российские хакеры могут готовить атаки перед Олимпиадой-2018»

Хакерскую группа Fancy Bears, которую связывают с Россией, заподозрили в подготовке серии хакерских атак на сайты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Антидопинговое агентство США USADA и Олимпийский совет Азии (OCASIA). Соответствующие выводы сделала американская компания по кибербезопасности Threat Connect найдя домены, имитирующие вышепернечисленные сайты.

Вместе с тем, в Threat Connect не утверждают, что эти домены использовались со злым умыслом или определенно связаны с группировкой Fancy Bears. Свои выводы эксперты делают на косвенных признаках — похожие методы использовались хакерами в 2016 году, когда им удалось получить доступ к конфиденциальной информации WADA об американских спортсменах.

Ранее группа Fancy Bears выложила подтверждающие документы и переписку высшего руководства Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA, в которых говорится, что целью комиссии Макларена было отстранение россиян от участия в Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте. WADA в ответ назвала Fancy Bears "преступной организацией".

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