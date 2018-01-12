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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 09:20
· Россия · Хакер
Российские хакеры могут готовить атаки перед Олимпиадой-2018 - эксперты

Российские хакеры могут готовить атаки перед Олимпиадой-2018 - эксперты (7 новостей)

«Российские хакеры могут готовить атаки перед Олимпиадой-2018»

Хакерскую группа Fancy Bears, которую связывают с Россией, заподозрили в подготовке серии хакерских атак на сайты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Антидопинговое агентство США USADA и Олимпийский совет Азии (OCASIA). Соответствующие выводы сделала американская компания по кибербезопасности Threat Connect найдя домены, имитирующие вышепернечисленные сайты.

Вместе с тем, в Threat Connect не утверждают, что эти домены использовались со злым умыслом или определенно связаны с группировкой Fancy Bears. Свои выводы эксперты делают на косвенных признаках — похожие методы использовались хакерами в 2016 году, когда им удалось получить доступ к конфиденциальной информации WADA об американских спортсменах.

Ранее группа Fancy Bears выложила подтверждающие документы и переписку высшего руководства Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA, в которых говорится, что целью комиссии Макларена было отстранение россиян от участия в Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте. WADA в ответ назвала Fancy Bears "преступной организацией".

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ФОТО К НОВОСТИ: «Российские хакеры могут готовить атаки перед Олимпиадой-2018 - эксперты»
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Украинская правда Украинская правда  ·  12.01.18, 04:37 Российские хакеры могут планировать атаки на антидопинговые агентства в ответ на дисквалификацию России из Зимних Олимпийских игр.
Телеграф Телеграф  ·  12.01.18, 06:35 Российские хакеры могут готовить атаки перед Олимпиадой-2018
Новое Время Новое Время  ·  12.01.18, 07:57 Российские хакеры могут планировать атаки на антидопинговые агентства в ответ на отстранение России от участия в Олимпийских играх 2018 в Южной Корее, пишет Reuters со ссылкой на исследователей американской…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.01.18, 07:59 Хакеры создали веб-домены, имитирующие домены Всемирного антидопингового агентства, Антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии. 
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  12.01.18, 09:14 Эксперты зафиксировали активность со стороны кибер-террористов.
Facenews Facenews  ·  12.01.18, 09:20 За последний месяц неизвестные зарегистрировали три новых домена, копирующие сайты WADA, USADA и Олимпийского совета Азии. Такие методы использовала российская хакерская группа Fancy Bears, поясняет ThreatConnect.Американская…
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