  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Российские оккупанты впервые с начала перемирия применили артиллерию. Из пушек обстреляны наши позиции под Водяным, - штаб АТО
Происшествия
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· АТО · Артиллерия · Обстрел · Договоренность
Российские оккупанты впервые с начала перемирия применили артиллерию. Из пушек обстреляны наши позиции под Водяным, - штаб АТО

Российские оккупанты впервые с начала перемирия применили артиллерию. Из пушек обстреляны наши позиции под Водяным, - штаб АТО (3 новости)

«Боевики в субботу 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, применялась артиллерия»

Боевики продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня.

Сегодня оккупанты впервые за время перемирия применили артиллерию, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На луганском направлении под обстрелом противника оказались позиции вблизи Новолуганское, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-мм минометов. На донецком направлении от начала суток было горячее. На Приазовье почти час длился вражеский обстрел из гранатометов, 120- мм минометов и артиллерийских систем калибра 122 мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяного", - говорится в сообщении.

"Новогоднее перемирие": боевики шесть раз обстреляли силы АТО

На других участках обороны агрессор обстрелял позиции из 120-мм минометов и гранатометов неподалеку шахты "Бутовка", а из стрелкового оружия и 82-мм минометов - неподалеку Каменки. Также из гранатометов различных видов и стрелкового оружия враг нарушал перемирие вблизи Верхнеторецком.

На территорию оккупированной Луганщины прибудет группа российских снайперов. Российские военные возвращаются после краткосрочной отпуска из Санкт-Петербурга.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.01.18, 18:17 Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенного минскими соглашениями вооружения…
Телеграф Телеграф  ·  13.01.18, 19:34 Боевики в субботу 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, применялась артиллерия.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
Киевлянин пытался украсть пожертвования для больных детей

Киевлянин пытался украсть пожертвования для больных детей
В Харьковской области неизвестный кинул гранату в двор пенсионера

В Харьковской области неизвестный кинул гранату в двор пенсионера
В Запорожской области мужчина бросил гранату в машину бывшей жены

В Запорожской области мужчина бросил гранату в машину бывшей жены
В Белгороде-Днестровском из гранатомёта обстреляли кафе

В Белгороде-Днестровском из гранатомёта обстреляли кафе
В Лозовой спасли трех детей от пожара

В Лозовой спасли трех детей от пожара
В Запорожье подстрелили бизнесмена из Хмельницкой области. Полиция готовит штурм

В Запорожье подстрелили бизнесмена из Хмельницкой области. Полиция готовит штурм
В Запорожье средь бела дня расстреляли бизнесмена

В Запорожье средь бела дня расстреляли бизнесмена
На одесской Молдаванке горит помещение станции &quot;Одесса Товарная&quot;

На одесской Молдаванке горит помещение станции "Одесса Товарная"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назвали, сколько украинцев работает в Литве

Назвали, сколько украинцев работает в Литве
Найдены вирусы, стимулирующие иммунную систему атаковать раковые клетки

Найдены вирусы, стимулирующие иммунную систему атаковать раковые клетки
В ЦИК РФ сообщили, что кандидатами в президенты хотели стать 70 человек

В ЦИК РФ сообщили, что кандидатами в президенты хотели стать…
В Иране разблокировали доступ к интернет-мессенджеру Telegram

В Иране разблокировали доступ к интернет-мессенджеру Telegram
Премьер Дании встретится с властями Эстонии и датскими солдатами из боевой группы НАТО

Премьер Дании встретится с властями Эстонии и датскими солдатами из…
ЧП в Киеве: в закрытой машине вторые сутки погибает «Хатико»

ЧП в Киеве: в закрытой машине вторые сутки погибает «Хатико»
Представились сотрудниками СБУ: выкупленный за $1 млн криптовалютчик рассказал о похищении

Представились сотрудниками СБУ: выкупленный за $1 млн криптовалютчик рассказал о…
У столичній лікарні відреагували на смерть безхатченка під медзакладом

У столичній лікарні відреагували на смерть безхатченка під медзакладом
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.