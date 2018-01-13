Российские оккупанты впервые с начала перемирия применили артиллерию. Из пушек обстреляны наши позиции под Водяным, - штаб АТО (3 новости) «Боевики в субботу 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, применялась артиллерия»

Боевики продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня.

Сегодня оккупанты впервые за время перемирия применили артиллерию, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На луганском направлении под обстрелом противника оказались позиции вблизи Новолуганское, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-мм минометов. На донецком направлении от начала суток было горячее. На Приазовье почти час длился вражеский обстрел из гранатометов, 120- мм минометов и артиллерийских систем калибра 122 мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяного", - говорится в сообщении.

"Новогоднее перемирие": боевики шесть раз обстреляли силы АТО

На других участках обороны агрессор обстрелял позиции из 120-мм минометов и гранатометов неподалеку шахты "Бутовка", а из стрелкового оружия и 82-мм минометов - неподалеку Каменки. Также из гранатометов различных видов и стрелкового оружия враг нарушал перемирие вблизи Верхнеторецком.

На территорию оккупированной Луганщины прибудет группа российских снайперов. Российские военные возвращаются после краткосрочной отпуска из Санкт-Петербурга.