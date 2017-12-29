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Российские пранкеры поговорили с послом США в ООН от имени премьера Польши

Российские пранкеры поговорили с послом США в ООН от имени премьера Польши (5 новостей)

«Российские пранкеры разыграли посла США в ООН Никки Хейли, позвонив ей от имени нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого»

Российские пранкеры разыграли посла Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций Никки Хейли, позвонив от имени нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает The Hill.

Так, пранкеры - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров загрузили видео в YouTube 22 декабря, на котором женщина, идентифицированная как Хейли, считает, что разговаривает с польским премьер-министром.

Речь шла о голосовании за резолюцию, в которой осуждалось решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Польша была одной из 35 стран, которые воздержались от голосования.

В ходе разговора с Хейли один из пранкеров спросил Хейли о вымышленном острове Бино в Южно-Китайском море.

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"Вы знаете Бино?" - спросил пранкеры. "Да, да", - ответила Хейли.

По словам пранкеров, у них были выборы, и мы считаем, что Россия вмешалась в них.

"Да, абсолютно, они это сделали", - ответила Хейли. "Мы очень внимательно следили за этим, и я думаю, что мы будем продолжать наблюдать, поскольку нас волнуют вопросы, которые продолжают развиваться в Южно-Китайском море".

Представитель Хейли, Джон Дегори, отказался от комментариев после обнародования видео изданием "The Post and Courier".

ФОТО К НОВОСТИ: «Российские пранкеры поговорили с послом США в ООН от имени премьера Польши»
Фото На «удочку» российских пранкеров попался посол США
Фото На «удочку» российских пранкеров попался посол США
Фото Российские пранкеры пообщались с послом США в ООН
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