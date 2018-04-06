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Российский боксер попробует нокаутировать обидчика Кличко

Российский боксер попробует нокаутировать обидчика Кличко (4 новости)

«Команды Джошуа и россиянина имеют 30 дней на переговоры»

Поможет ли тот бокс, который показал Поветкин с Прайсом, в его противостоянии с Уайлдером и Джошуа?

ФОТО К НОВОСТИ: «Российский боксер попробует нокаутировать обидчика Кличко»
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Фото Российский боксер попробует нокаутировать обидчика Кличко
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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  06.04.18, 10:59 Команды Джошуа и россиянина имеют 30 дней на переговоры
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 11:34 Александра Поветкина назначили обязательным претендентом для Энтони Джошуа
Униан Униан  ·  06.04.18, 13:10 Боксеры должны встретиться в ринге в течение ближайших пяти месяцев.
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Российский боксер попробует нокаутировать обидчика Кличко

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