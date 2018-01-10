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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 03:35
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Российский миллиардер подал иск к Манафорту из-за мошенничества с инвестициями в украинские компании

Российский миллиардер подал иск к Манафорту из-за мошенничества с инвестициями в украинские компании (12 новостей)

«Дерипаска утверждает, что он инвестировал 18,9 миллионов долларов в украинскую компанию, которая предоставляла услуги кабельного телевидения»

Кипрская компания Surf Horizon Limited, которую связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской, подала иск против бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса, обвинив их в отмывании значительных денежных средств. Об этом сообщает Reuters.

"Кипрская компания передала Манафорту и Гейтсу 18,9 млн долларов для покупки акций и активов группы украинских компаний Black Sea Cable", - говорится в сообщении.

Позже было выявлено, что Манафорт и Гейтс присвоили себе более 900 тыс. долларов, так как реальная сумма сделки была меньше - 17,8 млн долларов.

Предполагается, что часть от этих средств поступила на счета компании Манафорта, а часть - в фирму, управляемую Гейтсом.

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Кроме того, Матафорт и Гейтс потребовали выплаты 7,35 млн долларов в качестве комиссии на оказание услуг.

В августе 2015 года Surf Horizon Limited уже подавала иск в Окружной суд США по Восточному округу штата Вирджиния (the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia) с требованием предоставить документы о пропавших деньгах, но не достигла успеха. Теперь юристы компании настроены более решительно.

Ранее сообщалось о том, что Полу Манафорту и его бизнес-партера Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах. Согласно обвинительному заключению, он "действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и Януковича". Позже адвокаты экс-помощника Трампа и суд пришли к соглашению о его освобождении из-под домашнего ареста под залог 11,7 млн долларов в виде четырех объектов частной собственности. Своей вины Манафорт не признает.

Обновлено в 02:39 В иске представители компании утверждают, что в результате сделки по покупке активов украинского кабельного оператора Black Sea Cable политтехнологи обманным путем выманили у бизнесмена $18,9 млн.

Обновлено в 03:35 Компания Surf российского миллиардера обвиняет Пола Манафорта в мошенничестве на сумму свыше 26 млн долларов.Зарегистрированная на Кипре компания Surf Horizon Limited российского миллиардера Олега Дерипаски обвиняет экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса в мошенничестве на миллионы долларов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Российский миллиардер подал иск к Манафорту из-за мошенничества с инвестициями в украинские компании»
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Новое Время Новое Время  ·  10.01.18, 22:39 Кипрская компания Surf Horizon Limited, принадлежащая российскому олигарху Олегу Дерипаске, подала иск в суд против бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его…
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  11.01.18, 00:00 Бывший руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт был привлечен к ответственности со стороны компании, связанной с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Об этом сообщает Bloomberg.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.01.18, 00:19 Компания Олега Дерипаски Surf Horizon Ltd. подала в суд Нью-Йорка иск против экс-главы президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта и его партнера по бизнесу Рика Гейтса. Об этом сообщил Интерфаксу…
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Униан Униан  ·  11.01.18, 00:55 Дерипаска утверждает, что он инвестировал 18,9 миллионов долларов в украинскую компанию, которая предоставляла услуги кабельного телевидения.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  11.01.18, 02:39 Принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Дерипаске компания Surf Horizon Limited подала в суд на бывших политтехнологов Трампа Пола Манафорта и Ричарда Гейтса. Об этом сообщает BBC. В иске представители…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  11.01.18, 02:39 Принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Дерипаске компания Surf Horizon Limited подала в суд на бывших политтехнологов Трампа Пола Манафорта и Ричарда Гейтса. Об этом сообщает BBC. В иске представители…
Facenews Facenews  ·  11.01.18, 03:35 Компания Surf российского миллиардера обвиняет Пола Манафорта в мошенничестве на сумму свыше 26 млн долларов.Зарегистрированная на Кипре компания Surf Horizon Limited российского миллиардера Олега Дерипаски…
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