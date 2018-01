Российский миллиардер подал иск к Манафорту из-за мошенничества с инвестициями в украинские компании

Кипрская компания Surf Horizon Limited, которую связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской, подала иск против бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса, обвинив их в отмывании значительных денежных средств. Об этом сообщает Reuters.

"Кипрская компания передала Манафорту и Гейтсу 18,9 млн долларов для покупки акций и активов группы украинских компаний Black Sea Cable", - говорится в сообщении.

Позже было выявлено, что Манафорт и Гейтс присвоили себе более 900 тыс. долларов, так как реальная сумма сделки была меньше - 17,8 млн долларов.

Предполагается, что часть от этих средств поступила на счета компании Манафорта, а часть - в фирму, управляемую Гейтсом.

Кроме того, Матафорт и Гейтс потребовали выплаты 7,35 млн долларов в качестве комиссии на оказание услуг.

В августе 2015 года Surf Horizon Limited уже подавала иск в Окружной суд США по Восточному округу штата Вирджиния (the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia) с требованием предоставить документы о пропавших деньгах, но не достигла успеха. Теперь юристы компании настроены более решительно.

Ранее сообщалось о том, что Полу Манафорту и его бизнес-партера Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах. Согласно обвинительному заключению, он "действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и Януковича". Позже адвокаты экс-помощника Трампа и суд пришли к соглашению о его освобождении из-под домашнего ареста под залог 11,7 млн долларов в виде четырех объектов частной собственности. Своей вины Манафорт не признает.

