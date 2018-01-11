Российский олигарх Дерипаска подал в суд на Манафорта (6 новостей) «Дерипаска утверждает, что Манафорт обманул его после инвестирования в одно из украинских предприятий»

Бывший руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт был привлечен к ответственности со стороны компании, связанной с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

Обновлено в 09:50 Компания Олега Дерипаски Surf Horizon Ltd. подала иск против Пола Манафорта и Рика Гейтса в федеральный окружной суд США по южному округу штата Нью-Йорк, сообщил "Интерфаксу" представитель российского бизнесмена.

Обновлено в 10:08 Российский олигарх Олег Дерипаска, который входит в близкое окружение президента РФ Владимира Путина, в среду, 10 января, обратился в суд штата Нью-Йорк с иском против экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса, обвиняя их в том, что они обманули его на 18,9 млн долл.