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Российский политолог объяснил, почему Донбасс не нужен Путину в составе РФ

Российский политолог объяснил, почему Донбасс не нужен Путину в составе РФ (4 новости)

«В России ментальность застряла на уровне ХІХ века»

Содержать и обеспечивать территории в XXI стало куда дороже и труднее, чем в XIX веке. И только "устаревшая советская ментальность" пытается присоединять новые земли, а не заниматься теми, которые уже есть.

По мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, территории воспринимались как ценность или приобретения в XIX веке, а уже в XX все поняли, что территории нуждаются в инвестициях, это больше бремя, чем предмет для гордости.

Именно поэтому, например, США не хотят присоединять в свой состав Пуэрто-Рико, хотя те активно просятся.

А у президента РФ банально не хватает ресурсов для содержания новых территорий, их не хватает даже, чтобы обеспечить граждан своей страны.

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Поэтому Донбасс никогда не войдет в состав России, наоборот, Путин всячески будет пытаться "запихнуть эту горячую картофелину за шиворот" Порошенко.

Путин пытается запихнуть эту горячую картошку в виде Донбасса за шиворот Порошенко, а Порошенко заявляет, что никогда не уступит этими землями и никому их не отдаст, но при этом он вовсе не спешит покупать избирателей количеством в 3-4 миллиона, которые всегда будут голосовать против него. Потому что в тоже время они потребуют миллиардов долларов, чтобы эти территории привести в более-менее приличный вид. На словах Владимир Владимирович к сердцу прижимает "ЛНР" и "ДНР", а не деле у него не хватает денег для того, чтобы прокормить свой собственный народ, — рассказал он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Российский политолог объяснил, почему Донбасс не нужен Путину в составе РФ»
Фото Российский политолог объяснил, почему Донбасс не нужен Путину в составе РФ
Фото Российский политолог объяснил, почему Донбасс не нужен Путину в составе России
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Главред Главред  ·  13.01.18, 18:15 В России ментальность застряла на уровне ХІХ века.
Униан Униан  ·  13.01.18, 21:29 В России ментальность застряла на уровне позапрошлого века.
Главред Главред  ·  13.01.18, 21:37 "Новороссия" уже закончила свое существование, считает политолог Дмитрий Орешкин.
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