Российскому политологу запретили въезд в ЕС на 3 года (7 новостей) «По требованию Польши российскому политологу Олегу Бондаренко запрещен въезд на территорию Евросоюза на 3 года»

Российский политолог и журналист Олег Бондаренко не прошел паспортный контроль в берлинском аэропорту Тегель, по требованию Польши ему запрещен въезд в Евросоюз. Об этом он сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС по телефону.

"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года", - сказал он. По словам политолога, он прилетел в Берлин по приглашению германской Левой партии для участия в политическом мероприятии.

Бондаренко добавил, что в настоящее время его готовят к депортации: "Сейчас меня повезут под конвоем в другой берлинский аэропорт - Шенефельд, оттуда уже вылечу в Москву". С чем конкретно может быть связан запрос Польши, он не знает.

"Был там три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время", - отметил журналист.

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Бондаренко является директором Фонда прогрессивной политики и ведет авторские колонки в ряде российских СМИ.

Обновлено в 21:57 "По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года", - сказал он.

Обновлено в 23:27 В настоящее время его готовят к депортации. Сейчас меня повезут под конвоем в другой берлинский аэропорт - Шенефельд, оттуда уже вылечу в Москву, - рассказал Бондаренко, добавив, что с чем конкретно может быть связан запрос Польши, он не знает.