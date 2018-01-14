  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Российскому политологу запретили въезд в ЕС на 3 года
Мир
УНН УНН · · Обновлено в 23:27
· Польша · Журналист · Политолог
Российскому политологу запретили въезд в ЕС на 3 года

Российскому политологу запретили въезд в ЕС на 3 года (7 новостей)

«По требованию Польши российскому политологу Олегу Бондаренко запрещен въезд на территорию Евросоюза на 3 года»

Российский политолог и журналист Олег Бондаренко не прошел паспортный контроль в берлинском аэропорту Тегель, по требованию Польши ему запрещен въезд в Евросоюз. Об этом он сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС по телефону.

"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года", - сказал он. По словам политолога, он прилетел в Берлин по приглашению германской Левой партии для участия в политическом мероприятии.

Бондаренко добавил, что в настоящее время его готовят к депортации: "Сейчас меня повезут под конвоем в другой берлинский аэропорт - Шенефельд, оттуда уже вылечу в Москву". С чем конкретно может быть связан запрос Польши, он не знает.

"Был там три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время", - отметил журналист.

Ващиковский: В ЕС не хотят знать, что Польша приняла более миллиона украинцев
Ващиковский: В ЕС не хотят знать, что Польша приняла более миллиона украинцев

Бондаренко является директором Фонда прогрессивной политики и ведет авторские колонки в ряде российских СМИ.

Обновлено в 21:57 "По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года", - сказал он.

Обновлено в 23:27 В настоящее время его готовят к депортации. Сейчас меня повезут под конвоем в другой берлинский аэропорт - Шенефельд, оттуда уже вылечу в Москву, - рассказал Бондаренко, добавив, что с чем конкретно может быть связан запрос Польши, он не знает.

ФОТО К НОВОСТИ: «Российскому политологу запретили въезд в ЕС на 3 года»
Фото Российскому политологу запретили въезд в Евросоюз на три года
Фото Российскому политологу запретили въезд в ЕС
Фото Российскому журналисту запретили въезд в Евросоюз
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  14.01.18, 16:49 Российский политолог и журналист Олег Бондаренко не прошел паспортный контроль в берлинском аэропорту Тегель, по требованию Польши ему запрещен въезд в Евросоюз.
Украинская правда Украинская правда  ·  14.01.18, 17:05 По требованию Польши российскому политологу Олегу Бондаренко запрещен въезд на территорию Евросоюза на 3 года.
Главред Главред  ·  14.01.18, 18:40 Политолог также сообщил, что его готовят к депортации и заявил, что не знает, с чем конкретно может быть связан запрос Польши.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  14.01.18, 21:23 34-летнего российского политолога, страстного почитателя "Новороссии" и террористических организаций "ДНР" и "ЛНВ" Олега Бондаренко не пустили в ЕС
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.01.18, 21:57 Российскому политологу и пропагандисту Олегу Бондаренко отказали во въезде в ЕС на паспортном контроле в аэропорту Берлина Тегель. Об этом он сообщил по телефону агентству ТАСС. "По запросу Польши мне…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  14.01.18, 23:27 Его не пропустили, объявив о запрете на въезд в Евросоюз. Как сообщил сам журналист, запрет на территорию стран Европейского союза без объяснения причин наложен по запросу Польши. При этом запрет будет…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Власти Ирана назвали официальное количество погибших и арестованных во время недавних протестов

Власти Ирана назвали официальное количество погибших и арестованных во время…
Российскому политологу запретили въезд в ЕС на 3 года

Российскому политологу запретили въезд в ЕС на 3 года
На отеле Трампа в Вашингтоне появилась надпись &quot;вонючая дыра&quot;

На отеле Трампа в Вашингтоне появилась надпись "вонючая дыра"
&quot;Википедия&quot; досрочно назвала Путина победителем на выборах президента России-2018

"Википедия" досрочно назвала Путина победителем на выборах президента России-2018
Путин назвал мавзолей Ленина &quot;хранилищем святых мощей&quot;

Путин назвал мавзолей Ленина "хранилищем святых мощей"
В Мадриде 26 человек пострадали в результате обвала потолка в ночном клубе

В Мадриде 26 человек пострадали в результате обвала потолка в…
Бывший информатор WikiLeaks трансгендер Мэннинг намерен баллотироваться в Сенат США

Бывший информатор WikiLeaks трансгендер Мэннинг намерен баллотироваться в Сенат США
У побережья Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3

У побережья Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киеве суд приговорил к четырем годам заключения псевдоминера

В Киеве суд приговорил к четырем годам заключения псевдоминера
После посещения цирка 20 детей заболели корью

После посещения цирка 20 детей заболели корью
Палеонтологи нашли самую древнюю бабочку на Земле

Палеонтологи нашли самую древнюю бабочку на Земле
Месси стал лучшим бомбардиром в истории лучших лиг Европы

Месси стал лучшим бомбардиром в истории лучших лиг Европы
Тука: Подсчитать реальную сумму ущерба из-за войны на Донбассе невозможно

Тука: Подсчитать реальную сумму ущерба из-за войны на Донбассе невозможно
Данилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и реформы в Украине

Данилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и…
В Киеве повышается цена на проезд в маршрутках

В Киеве повышается цена на проезд в маршрутках
В ГПУ заявили о невозможности расследовать утечку Al Jazeera по деньгам Януковича

В ГПУ заявили о невозможности расследовать утечку Al Jazeera по…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.