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Экономика и финансы
Капитал Капитал · · Обновлено в 20:59
Рост цен производителей промпродукции за год замедлился более чем в 2 раза

Рост цен производителей промпродукции за год замедлился более чем в 2 раза (5 новостей)

«По данным Госстата, цены производителей промпродукции в Украине за 2017 год выросли на 16,5%»

Рост цен производителей в декабре 2017 года составил 1,7%%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, к декабрю 2016 года цены в промышленности Украины выросли на 16,5%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров за год цены выросли на 30,4%. Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 18,5%. В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост цен составил 12,5%. В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены повысились на 4,0%.

Рост цен производителей в последние годы: 2014 год — 31,8%, 2015 год — 25,4%, 2016 год — 35,7%.

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Обновлено в 20:25 По данным статистического ведомства, к декабрю 2016 года цены в промышленности Украины выросли на 16,5%.

Обновлено в 20:59 Зафиксировано также удешевление сахара на 7,4%.

ФОТО К НОВОСТИ: «Рост цен производителей промпродукции за год замедлился более чем в 2 раза»
Фото Рост цен производителей в Украине в 2017 году замедлился до 16,5% – Госстат
Фото Рост цен производителей промпродукции за год замедлился более чем в 2 раза
Фото Потребительские цены выросли в Украине за год на 13,7% – Госстат
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.01.18, 18:01 Цены в промышленности Украины в 2017 году выросли на 16,5%, тогда годом ранее – на 35,7%, в 2015 году – на 25,4%, а в 2014 году – на 31,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.01.18, 18:41 В предыдущие годы оптовые цены росли очень высокими темпами. В 2017 году рост был несколько меньше.
Униан Униан  ·  09.01.18, 18:53 По данным Госстата, цены производителей промпродукции в Украине за 2017 год выросли на 16,5%.
Гордон Гордон  ·  09.01.18, 20:59 С декабря 2016 по декабрь 2017 в Украине больше всего подорожали квартплата, фрукты и мясо, информирует Государственная служба статистики.Потребительские цены на товары и услуги увеличились в Украине…
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