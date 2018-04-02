"Рот закрой свой паршивый". На Житомирщине разгорелся скандал из-за оскорбления школьника учителем (видео) (3 новости) «Учительница в ответ на замечание школьника сказала ему закрыть паршивый рот»

В Новограде-Волынском Житомирской области разгорелся скандал в школе из-за учительницы, которая оскорбляла учеников во время урока.

Соответствующее видео с урока на своей странице в Facebook опубликовал Сергей Сергеевич.

"В Новограде-Волынском учитель проводит урок, это происходит в "Демократической школе". И это не первый раз. Как на это смотрят родители? А директор в этой школе есть, или ей наплевать на это? Задумайтесь, родители, как ваших детей воспитывают!" – написал он.

На видео видно, как молодая учительница дергает одного ученика за пиджак. Она кричала на ребенка и бросила в него портфель, требуя выйти вон из класса. Когда другой школьник спросил, почему она это делает, то учительница ответила: "А ты закрой свой паршивый рот".

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Между тем в администрации школы, заверили, что все обстоятельства скандального инцидента будут установлены.

"Уважаемые участники дискуссии! Подаем официальную позицию администрации школы по поводу выложенного в сеть видео. В понедельник 2.04.2018 будут выяснены все обстоятельства инцидента, произошедшего между учителем и учениками. Будет проведено анкетирование учащихся 5-8 классов (анонимное) относительно других подобных случаев. Приглашаем родителей учащихся, которые хотят обсудить возникшую проблему", – говорится в сообщении.