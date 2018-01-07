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Общество
Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 20:08
· Полиция · Заместитель · Церковь
Рождественское богослужение проходит в Киево-Печерской лавре. Подробности

Рождественское богослужение проходит в Киево-Печерской лавре. Подробности (10 новостей)

«Также активисты сделали надпись Смерть России!»

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время совещания с первым заместителем председателя Нацполиции Вячеславом Аброськиным, передает Депо.uа со ссылкой на пресс-службу МВД. "Публичную безопасность и правопорядок возле храмов обеспечивали свыше 18 тысяч сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии. Еще около 7000 правоохранителей были задействованы в охране общественного порядка на улицах городов", - сообщил Яровой. Он также добавил, что в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений общественной безопасности и порядка. "Мероприятия прошли без происшествий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, привлеченный к службе в Рождественскую ночь, со своей задачей справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до окончания всех мероприятий", - сказал заместитель министра. По его словам, подразделения ГСЧС сделали 860 выездов, а со стороны пограничного ведомства на службе находилось около 8 тысяч человек.

Обновлено в 19:21 Также активисты сделали надпись "Смерть России!"

Обновлено в 20:08 Видео: Нападение на Россійский центр в Киеве (YouTube/Черный Комитет)

ФОТО К НОВОСТИ: «Рождественское богослужение проходит в Киево-Печерской лавре. Подробности»
Фото В МВД не зафиксировали существенных нарушений в рождественскую ночь
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Канал 112 Канал 112  ·  07.01.18, 11:28 Напомним, что все Украинские православные церкви, Украинская греко-католическая церковь, большинство украинских евангельских христиан, а также Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская православные…
Телеграф Телеграф  ·  07.01.18, 13:58 Массовые мероприятия в рождественскую ночь прошли без существенных нарушений.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.01.18, 14:18 Безопасность возле храмов обеспечивали более 18 тысяч правоохранителей.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.18, 14:25 В ночь с 6 на 7 января почти в 14 тысячах храмах по всей стране прошли богослужения. Участие в них приняли около 5 миллионов граждан.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.01.18, 16:08 В рождественскую ночь правопорядок у храмов обеспечивали более 18 тысяч работников Национальной полиции и Национальной гвардии.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.01.18, 18:10 Члены организации "Черный комитет" в рождественскую ночь облили красной краской Российский центр науки и культуры в Киеве.
Обозреватель Обозреватель  ·  07.01.18, 19:21 Также активисты сделали надпись "Смерть России!"
РБК Украина РБК Украина  ·  07.01.18, 20:08 В Киеве облили красной краской Российский центр науки и культуры. Активисты "Черного Комитета" пришли к стенам учреждения в ночь на Рождество. Сами они назвали это "нападением на пропагандистский центр…
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