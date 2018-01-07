Рождественское богослужение проходит в Киево-Печерской лавре. Подробности

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время совещания с первым заместителем председателя Нацполиции Вячеславом Аброськиным, передает Депо.uа со ссылкой на пресс-службу МВД. "Публичную безопасность и правопорядок возле храмов обеспечивали свыше 18 тысяч сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии. Еще около 7000 правоохранителей были задействованы в охране общественного порядка на улицах городов", - сообщил Яровой. Он также добавил, что в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений общественной безопасности и порядка. "Мероприятия прошли без происшествий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, привлеченный к службе в Рождественскую ночь, со своей задачей справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до окончания всех мероприятий", - сказал заместитель министра. По его словам, подразделения ГСЧС сделали 860 выездов, а со стороны пограничного ведомства на службе находилось около 8 тысяч человек.

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