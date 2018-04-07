Румыния одобрила открытие ПП Исакча-Орловка на Одесчине, где строят паромную переправу (11 новостей) «Планируется, что между городами соорудят паромную переправу»

Правительство Румынии одобрило открытие пограничного пункта Исакча (Румыния) - Орловка (Украина).

Обновлено в 14:16 Между населенными пунктами Орловка (Украина) и Исакча (Румыния) будет открыт пункт пропуска для паромного сообщения.

Обновлено в 14:25 Румыния одобрила открытие пограничного пункта с Украиной. Соответствующий документ, который подписала премьер-министр Румынии Виорика Денчиле, обнародовал заместитель председателя Одесского облсовета Юрий Димчогло. Об этом пишет Интерфакс-Украина. Согласно документу, на территории пограничного пункта также разместится румынская таможня. Украинские ООО "Паромный комплекс Орловка" и румынская компания "МБС-Инвест" при поддержке английских и кипрских инвесторов планируют построить паромную переправу через Дунай между Орловкой и Исакчи. Украинская сторона намеревалась инвестировать в проект 5 млн. евро, румынская - 20 млн. евро. Строительство паромных комплексов Измаил-Тулча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области) - Исакча было внесено в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья в декабре 2013 года.