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Общество
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 14:25
· Румыния
Румыния одобрила открытие ПП Исакча-Орловка на Одесчине, где строят паромную переправу

Румыния одобрила открытие ПП Исакча-Орловка на Одесчине, где строят паромную переправу (11 новостей)

«Планируется, что между городами соорудят паромную переправу»

Правительство Румынии одобрило открытие пограничного пункта Исакча (Румыния) - Орловка (Украина).

Обновлено в 14:16 Между населенными пунктами Орловка (Украина) и Исакча (Румыния) будет открыт пункт пропуска для паромного сообщения.

Обновлено в 14:25 Румыния одобрила открытие пограничного пункта с Украиной. Соответствующий документ, который подписала премьер-министр Румынии Виорика Денчиле, обнародовал заместитель председателя Одесского облсовета Юрий Димчогло. Об этом пишет Интерфакс-Украина. Согласно документу, на территории пограничного пункта также разместится румынская таможня. Украинские ООО "Паромный комплекс Орловка" и румынская компания "МБС-Инвест" при поддержке английских и кипрских инвесторов планируют построить паромную переправу через Дунай между Орловкой и Исакчи. Украинская сторона намеревалась инвестировать в проект 5 млн. евро, румынская - 20 млн. евро. Строительство паромных комплексов Измаил-Тулча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области) - Исакча было внесено в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья в декабре 2013 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «Румыния одобрила открытие ПП Исакча-Орловка на Одесчине, где строят паромную переправу»
Фото Румыния одобрила открытие пограничного пункта Исакча – Орловка на границе с Украиной
Фото Румыния одобрила открытие еще одного пограничного пункта с Украиной
Фото Румыния одобрила открытие пограничного пункта Исакча - Орловка
Фото Румыния согласилась открыть новый пункт пропуска на границе с Украиной
Фото Румыния одобрила открытие пункта пропуска для паромного сообщения на границе с Украиной
Фото Румыния одобрила открытие пограничного пункта с Украиной
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.04.18, 12:16 Правительство Румынии одобрило открытие пограничного пункта Исакча (Румыния) – Орловка (Украина).
Европейская правда Европейская правда  ·  07.04.18, 12:43 Правительство Румынии одобрило открытие пограничного пункта Исакча (Румыния) - Орловка (Украина).
Канал 112 Канал 112  ·  07.04.18, 13:16 В начале октября 2014 года Украина и Румыния подписали соглашение о местном пограничном движении.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  07.04.18, 13:29 Планируется, что между городами соорудят паромную переправу.
Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 13:35 На территории пограничного пункта также разместится румынская таможня.
Капитал Капитал  ·  07.04.18, 13:48 Правительство Румынии одобрило открытие пограничного пункта Исакча (Румыния) — Орловка (Украина). Соответствующий документ, который подписала премьер-министр Румынии Виорика Денчиле, обнародовал…
Обозреватель Обозреватель  ·  07.04.18, 14:08 На территории ПП Исакча (Румыния) – Орловка (Украина) также разместится румынская таможня
Униан Униан  ·  07.04.18, 14:16 Между населенными пунктами Орловка (Украина) и Исакча (Румыния) будет открыт пункт пропуска для паромного сообщения.
Голос.UA Голос.UA  ·  07.04.18, 14:25 Румыния одобрила открытие пограничного пункта с Украиной. Соответствующий документ, который подписала премьер-министр Румынии Виорика Денчиле, обнародовал заместитель председателя Одесского облсовета…
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