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Ryanair начнет летать из Украины на два месяца раньше

Ryanair начнет летать из Украины на два месяца раньше (3 новости)

«Первый полет компания осуществит 3 сентября»

Ирландский лоукостер Ryanair открыл продажи на прямые рейсы Киев - Берлин. Первый такой рейс запланирован уже на 3 сентября - а это почти на два месяца раньше, чем планировалось изначально.

Как свидетельствую данные на сайте Ryanair, билеты из Киева в Берлин и обратно уже можно купить на понедельник, 3 сентября. Стоить билет в один конец будет от 27,53 евро, сообщает УНИАН. 

Согласно информации на сайте, рейс Киев (Борисполь) - Берлин (Щенефельд) и обратно будет летать четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

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Таким образом, количество маршрутов от авиакомпании Ryanair из Киева увеличится до 11.

Как сообщал ForUm, международные аэропорты «Борисполь» (Киев) и «Львов» подписали договоры с ирландским лоу-костером Ryanair о начале полетов в Украину.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  06.04.18, 18:18 Первый полет компания осуществит 3 сентября.
Новое Время Новое Время  ·  06.04.18, 19:34 Ирландский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair запустит рейс из Киева в Берлин уже с сентября 2018 года, тогда как ранее планировалось начать полеты из Украины только в октябре.
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