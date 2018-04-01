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С 1 апреля в Украине незначительно подорожают билеты на поезда (8 новостей) «Такое повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов»

С 1 апреля выросли цены на перевозку пассажиров внутренним железнодорожным сообщением. Билеты подорожали на 1%.

В целом цена на билеты зависит от сезона и регулируется спросом. Летние перевозки - одни из самых дорогих для пассажиров. Превосходят их только маршруты 25-30 декабря. Об этом передает Центр транспортных стратегий

Обновлено в 17:20 Кроме того, выяснилось, в какие даты украинцы смогут покупать самые дешевые билеты.

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Обновлено в 18:42 В Украине с 1 апреля 2018 года повышается тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении на 1%.