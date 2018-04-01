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Экономика и финансы
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 18:42
· Дороги · Апрель · Железная дорога
С 1 апреля в Украине незначительно подорожают билеты на поезда

С 1 апреля в Украине незначительно подорожают билеты на поезда (8 новостей)

«Такое повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов»

С 1 апреля выросли цены на перевозку пассажиров внутренним железнодорожным сообщением. Билеты подорожали на 1%.

В целом цена на билеты зависит от сезона и регулируется спросом. Летние перевозки - одни из самых дорогих для пассажиров. Превосходят их только маршруты 25-30 декабря. Об этом передает Центр транспортных стратегий

Обновлено в 17:20 Кроме того, выяснилось, в какие даты украинцы смогут покупать самые дешевые билеты.

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Обновлено в 18:42 В Украине с 1 апреля 2018 года повышается тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении на 1%.

ФОТО К НОВОСТИ: «С 1 апреля в Украине незначительно подорожают билеты на поезда»
Фото С 1 апреля в Украине незначительно подорожают билеты на поезда
Фото Проезд железной дорогой подорожал с 1 апреля
Фото Стало известно, на сколько в Украине подорожали билеты на поезда
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  01.04.18, 13:23 Тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля будет повышен на 1 процентный пункт.
Новое Время Новое Время  ·  01.04.18, 14:46 В Украине с 1 апреля повышается тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении на 1%.
Факты Факты  ·  01.04.18, 16:00 Такое повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  01.04.18, 17:00 С 1 апреля “Укрзализныця” повысила тариф на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении на 1%. Это обусловлено применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости…
Главред Главред  ·  01.04.18, 17:20 Кроме того, выяснилось, в какие даты украинцы смогут покупать самые дешевые билеты.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  01.04.18, 18:42 В Украине с 1 апреля 2018 года повышается тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении на 1%.
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